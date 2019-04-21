Trump'ın Sri Lanka'ndaki patlamalarda '138 milyonun' öldürüldüğünü tweetlemesi infial yarattı

ABD Başkanı'nın Sri Lanka'ya taziye mesajında en az 138 milyon kişinin öldürüldüğünü tweetlemesi, sosyal medyada ikaz, öfke ve alay konusu oldu.

Pazar günkü Paskalya ayini sırasında Katolik kiliselerini ve otelleri hedef alan bir dizi bombalı saldırıyla sarsılan Güney Asya'daki ada ülkesnde ilerleyen saatlerde can kaybı 200'ü ve yaralı sayısı 500'ü geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 'korkunç terör saldırılarıyla ilgili ABD halkının Sri Lanka halkına kalpten taziyesini' tweetlerken yanlışlıkla saldırılarda en az 138 milyon kişinin öldürüldüğünü yazdı.

Başkan'ın Twitter hesabında 30 dakikadan uzun süre değiştirilmeden tutulan tweet, sosyal medyada ikaz, öfke ve alay konusu oldu.

​Bir kullanıcı "Bahse girerim ki, Trump Sri Lanka'nın nerede olduğunu bile bilmiyor" derken bir başkası Başkan'ın 138 milyona çıkarken 'uçup uçmadığını' sorguladı.

I feel confident saying I would bet trump doesn't have any idea where Sri Lanka is. — b bright (@BrightCocker) April 21, 2019

138 million? Are are high or what? — Chowkidar Harshul Agarwal (@sarcasmistani) April 21, 2019

​Trump'ın başkanlık yemin töreninde fotoğrafların büyük boşluklar göstermesine rağmen bugüne değnki en büyük katılımın sağlandığı iddiasını da hatırlatanlar da oldu: "Neredeyse Trump'ın yemin törenindekiler kadar çok."

it's almost as many as were in Trump's inaugural crowd — Jeff Tiedrich (@itsJeffTiedrich) April 21, 2019

​Sri Lanka vatandaşları da bu gaf karşısında Trump'a esef ederken ülkenin nüfusunun sadece 21 milyon olduğuna da dikkat çekti.

We only have 21 million people in the country……..this is just…..I can't even….sigh — shiny_shi (@shianneferdina1) April 21, 2019

​Kullanıcılar arasında 'sırf Trump karşıtlığı yüzünden yazım hatası olduğu çok belli bir tweeti eğlence gündemi yapıp Sri Lanka'daki trajediyi ikinci plana itenlere' yönelik eleştiri dile getirenler de çıktı.

Imagine if your first reaction to a terrorist attack is to point out a mistake in the tweet (when you know exactly what it means). Almost looks like you care about that more than the terrorist attack… — Jack Thomason (@Thomason97J) April 21, 2019 Fun fact? What in the hell is wrong with you? Its obviously a typo/autofill. How could you be that insensitive?? Hundreds of people have died or are dying right now and you're criticizing a tweet? Disgusting. — arch_angel (@ella_k) April 21, 2019 ​

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