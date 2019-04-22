Taciz ettiği adama 159 bin mesaj atmıştı: Suçsuzum, bence jüri bizi evlendirecek

Maricopa Bölge Cezaevi'nden Arizona Republic adlı gazeteye röportaj veren Ades, jüriden şu kararı duymayı beklediğini söyledi: “Suçlu değilsin, üstelik biz ikinizin evlenmesini talep ediyoruz.”
Yaşadıklarını ‘saçma’ diye niteleyen Ades, “Buna dönüştüğüne inanamıyorum. Birkaç kısa mesaj yüzünden şu anda cezaevinde olduğuma inanamıyorum” dedi.
Cezaevinden çıkarsa adamla iletişim kurmayacağını da açıklayan Ades, adamın bizzat kendisiyle iletişime geçeceğini düşündüğünü söyledi.
İŞYERİNE GİDİP 'EŞİYİM' DEDİ
Bununla yetinemeyen Ades, adamın evine habersiz girerek banyo yaptı ve başka bir gün de işyerine giderek kendisini 'eşi' olarak tanıttı.
Ades, adamın şikâyeti üzerine, tehdit, taciz gizlice takip etme (stalk) ve mahkemeye mazeretsiz katılma suçlarından 8 Mayıs'ta tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Ades, zihinsel olarak iyiyi kötüden ayırabilecek ve davranışlarından sorumlu olabilecek yeterlikte bulunmadı.
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