ABD'den resmi açıklama geldi: 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son veriyoruz

Beyaz Saray İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını, 2 Mayıs'tan itibaren bu ülkeleri muaf tutmaya son verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Pompeo kararın amacının İran'dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu vurguladı.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Financial Times: ABD, Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma' konusunda uzlaştı. Açıklamada "Bu kararın amacı İran'dan petrol alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır" ifadesi yer aldı.

JUST IN: Trump has decided not to reissue Iran oil waivers when they expire in May: - White House statement pic.twitter.com/z2iByB84Vq — Reuters Top News (@Reuters) April 22, 2019

Kararın duyurulmasının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol ithalatının azaltılması için başka ülkelerle görüşme halinde olduklarını söyledi. Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz belli: Yasadışı rejimi yıllardır Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak için kullandığı kaynaklardan mahrum bırakmak ve İran'ı normal bir ülke gibi davranmaya teşvik etmek."

ABD yaptırımlarından önce İran'ın petrol gelirlerinin yıllık 50 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan ve söz konusu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını söyleyen Pompeo, "Amacımız ülkelerin İran petrolü almasını tamemen durdurmak" dedi.

Secretary of State Mike Pompeo delivers remarks on Iran https://t.co/8UaxzSUDIN — Reuters Top News (@Reuters) April 22, 2019

ABD'nin bu kararına ilk destek yine İsrail'den geldi. Kararın ‘İran’ın terörist rejimi üzerindeki baskıyı artırması bakımından bir hayli önemli olduğunu’ söyleyen Başbakan Benyamin Netanyahu, “İran’ın saldırganlığına karşılık ABD’nin kararlılığını destekliyoruz, bunu durdurmanın doğru yolu bu” diye konuştu.

ההחלטה של הנשיא טראמפ והממשל האמריקני היא בעלת חשיבות רבה להגברת הלחץ על משטר הטרור האיראני. אנו עומדים לצד נחישותה של ארה"ב נגד התוקפנות האיראנית וזוהי הדרך הנכונה לעצור אותה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 22, 2019

Suudi Arabistan’dan Enerji Bakanı Halid el Fali de tüketicilere yeterli petrol arzının sağlanmasını garanti altına alacaklarını duyurdu. Bakan, bu doğrultuda önümüzdeki birkaç haftada diğer üreticilerle yakın işbirliğine gideceklerini belirtti. El Falih, küresel petrol piyasasının dengesinin dışına çıkılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

The Trump administration announced Monday that all countries that continue to import Iranian oil will be subject to US sanctions https://t.co/W36OodsRGz pic.twitter.com/ES0aRvuLS5 — CNN (@CNN) 22 Nisan 2019

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, Pompeo'nun bugün yaptırımlardan muaf tutmaya son verileceğini açıklayacağını yazmıştı. Financial Times'a konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğrulamıştı.

© REUTERS / Edgar Su Pompeo: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke geçici süreyle muaf tutulacak

Bu kararla 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne 'ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan' Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.