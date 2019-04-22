Trump: Suudi Arabistan ve OPEC ülkeleri, İran yaptırımları sonucunda oluşacak petrol dengesizliğini telafi edecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran yaptırımlarının ardından Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkelerinin İran petrol arzındaki düşüşü telafi edecek kadar petrol üreteceğini söyledi.

© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ABD'den resmi açıklama geldi: 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son veriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran yaptırımlarının ardından ardından İran petrolünde oluşacak talep düşüşünün Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkeleri tarafından telafi edileceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "İran petrolü üzerindeki kapsamlı yaptırımımız ardından oluşacak petrol arzı düşüşü konusunda Suudi Arabistan ve diğer OPEC ülkeleri telafi etmekten fazlasını yapacak. İran, John Kerry ve ona yardım eden insanlar tarafından çok kötü bir nükleer anlaşma yapılmasıyla sonuçlanan çok kötü tavsiyeler aldı. Logan Yasası'nın ciddi ihlali" ifadelerini kullandı.

Saudi Arabia and others in OPEC will more than make up the Oil Flow difference in our now Full Sanctions on Iranian Oil. Iran is being given VERY BAD advice by @JohnKerry and people who helped him lead the U.S. into the very bad Iran Nuclear Deal. Big violation of Logan Act? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Nisan 2019

Logan Yasası, ABD ile anlaşmazlığı olan yabancı hükümetlerle yetkisiz kişilerin müzakere etmelerini suç kapsamına alan bir ABD federal yasasıdır.

Beyaz Saray ise bugün İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını ve 2 Mayıs'tan itibaren bu ülkelerin muaf tutmaya son verileceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Pompeo da, kararın amacının İran'dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu bildirmişti.