ABD'den Hizbullah'ın finansal sistemine ait bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaadi

ABD, Hizbullah'ın finansal sistemini bozmaya yönelik girişimlerini sürdürüyor. Yetkililere göre, örgütün finansal ağına ait bilgiler için yaklaşık 10 milyon dolar ödeme yapılacak.

ABD'de Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Lübnan Hizbullahı'nın finansal ağının çökertilmesine yönelik bilgileri sağlayan kişi veya kurumlara yaklaşık 10 milyon dolar ödül vereceklerini bildirdi.

Billingslea, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 'Adalet İçin Ödül' programı kapsamında atılan adıma ilişkin, "Hizbullah'ın finansal ağlarının bozulmasına yol açan bilgiler için 10 milyon dolar ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

.@USTreasury Assistant Secretary for Terrorist Financing Marshall Billingslea gives remarks on a new initiative to stem Hizballah financing, at the @ForeignPressCtr. @Rewards4Justice pic.twitter.com/SUtsJhpOKM — Department of State (@StateDept) April 22, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında Lübnan'da 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35'inci yıl dönümünde düzenlenen programda, "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" adıyla yeni bir yasa imzaladığını açıklamıştı.

Beyaz Saray tarafından, Trump'ın imzaladığı söz konusu yasanın Hizbullah'ı uluslararası alanda daha da yalnızlaştırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, bu yaptırımların Hizbullah'a destek sağlayan yabancı kişi, kuruluş ve hükümetleri hedef alacağına dikkat çekilmişti.