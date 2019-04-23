Trump, Beyaz Saray'daki Paskalya etkinliğine katılan çocuklara 'duvarı' anlattı

Beyaz Saray’daki Paskalya yortusuna Meksika sınırına inşa edilecek duvar damgasını vurdu. Çocukların duvarı sorması karşısında keyiflenen Trump, "Şu anda inşa ediliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray’da Paskalya Yortusu‘na ev sahipliğini yaptı.

Ancak etkinliğe, Trump’ın da en önemli projelerinden biri olan Meksika Duvarına dair diyalog damgasını vurdu.

'BİR GÜN MUHAFAZAKÂR OLACAK'

Etkinliğe katılan çocuklardan birinin, zaten bu konuda ‘fazlasıyla hevesli’ olan Trump’ı duvar için cesaretlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Trump, “Burada genç bir arkadaş, ‘duvarı inşa etmeye devam et’ diyor. Buna inanabiliyor musunuz? Bir gün muhafazakâr olacak” dedi.

Bir hayli sevinçli olduğu görülen Trump, “Yapacağım. Ah, oluyor. Şu anda inşa ediliyor” diye ekledi.

Söz konusu diyalog, Trump ve çocukların ordu mensupları için kart boyamaları sırasında gerçekleşti.

© REUTERS / ALEXANDER DRAGO Beyaz Saray'da Paskalya kutlaması

BAŞKANLIK VAADİ

Trump’ın başkanlık kampanyası sırasındaki en büyük vaatlerinden biri olan Meksika Duvarı, Kongre’nin engeline takılıyor. Duvarın inşası için talep ettiği 5.7 milyar dolarlık finansmanın reddedilmesi, ABD hükümetinin 35 gün kapalı kalmasına neden olmuştu.

Bu konuda ısrarcı olan Trump, şubat ayında Kongre’yi bypass ederek ulusal acil durum bile ilan etmişti.