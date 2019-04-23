Trump, Beyaz Saray'daki Paskalya etkinliğine katılan çocuklara 'duvarı' anlattı

Ancak etkinliğe, Trump’ın da en önemli projelerinden biri olan Meksika Duvarına dair diyalog damgasını vurdu.
'BİR GÜN MUHAFAZAKÂR OLACAK'
Etkinliğe katılan çocuklardan birinin, zaten bu konuda ‘fazlasıyla hevesli’ olan Trump’ı duvar için cesaretlendirmeye çalıştığı belirtildi.
Trump, “Burada genç bir arkadaş, ‘duvarı inşa etmeye devam et’ diyor. Buna inanabiliyor musunuz? Bir gün muhafazakâr olacak” dedi.
Bir hayli sevinçli olduğu görülen Trump, “Yapacağım. Ah, oluyor. Şu anda inşa ediliyor” diye ekledi.
Söz konusu diyalog, Trump ve çocukların ordu mensupları için kart boyamaları sırasında gerçekleşti.
BAŞKANLIK VAADİ
Bu konuda ısrarcı olan Trump, şubat ayında Kongre’yi bypass ederek ulusal acil durum bile ilan etmişti.
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