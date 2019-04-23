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14:21 23 Nisan 2019
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    Trump'tan Meksika sınırına ziyaret: 'Ülkemiz dolu'

    Vatandaşları ABD'de vize aşımı yapan ülkeler, Trump'ın hedefinde

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Sığınmacılara set çeken, göçle en sert yöntemlerle mücadele eden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de vize aşımlarına, yani ülkeye yasal şekilde girip vüze süresi dolduktan sonra kalmaya devam edenlere el attı.

    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
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    Trump, pazartesi günü imzaladığı uyarı notuyla, ABD'de kısa süreli vize alıp vize süresinden uzun kalan kişilerin en çok hangi ülkelerden geldiklerinin saptanmasını istedi. Zira Trump, vize süresini aşma oranının en yüksek olduğu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini sınırlandırma ve hatta askıya almayı değerlendiriyor.

    VİZE ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELECEK

    ABD Başkanı'nın incelenmesini istediği cezalandırma yöntemleri şunlar:

    * Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vize sayısında kısıtlamaya gitmek.

    * Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vizelerin süresini daha da kısaltmak.

    Trump'tan Meksika sınırına ziyaret: 'Ülkemiz dolu'
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan Meksika sınırına ziyaret: 'Ülkemiz dolu'

    * Bu ülkelerin vatandaşlarından ABD'ye seyahat edebilmeleri için daha fazla belge talep etmek.

    * Ülkeye girişte yabancılardan bir tür kefalet parası almak ve ülkeyi terk ederlerken geri ödemek. 

    BAKANLIKLARA 4 AY SÜRE

    Trump'ın uyarı notu, yönetime, göçle mücadele kapsamında vize süresini aşmaları sınırlandırmanın yollarını bulmaları için talimat niteliğinde.

    Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İçgüvenlik Bakanı Kevin McAleenan'a Trump'ın 'gemi azıya almış' diye nitelediği vize aşımlarıyla mücadelenin etkin yollarını bulmaları emredildi.

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    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
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    Bu iki bakanlıktan 120 gün içinde tavsiyelerini iletmeleri talep edildi.

    Pompeo'dan, vatandaşlarının yüzde 10'undan fazlası ABD'ye kısa süreli vizeyle giriş yapan ama süre dolduğunda çıkmayan ülkelerin hükümetleriye görüşmesini talep eden Trump, Pompeo ile McAleenan'dan tavsiyelerini hazırladıkları 4 ay boyunca boş durmamalarını, vize aşımlarını önlemek için ellerinden geleni yapmaya başlamalarını da istedi:

    "Dışişleri ve İçgüvenlik Bakanları, göçmen vizesi niteliğinde olmayan bütün kategorilerdeki vizelerde süre aşımı oranlarını azaltmak için münasip tüm eylemlerde bulunmaya derhal başlayacaklardır."

    VİZE AŞIMINDAN KAÇAK GÖÇMENLİĞE

    Donald Trump Paris'e hareketinden önce gazetecilere açıklama yaparken
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Tarafsız bir STK olan Göç Araştırmaları Merkezi'ne göre ABD'de vize süressini aşarak kalanların sayısı sınırı yasadışı geçenlerin sayısından daha fazla.

    İçgüvenlik Bakanlığı'nın 2016-2017 arası verilerine göre vize süresini aşarak ABD'de kalan yabancıların sayısı 1.2 milyonu geçiyordu.

    Pew Araştırma Merkezi'nin 2006 yılındaki araştırması, ABD'de bulunan 11 milyon belgesiz göçmenin yaklaşık yarısının ülkeye yasal şekilde vizeyle girdiği, ama vize süresi dolduktan sonra kalmaya devam ederek belgesiz göçmene döüştüğü sonucuna varmıştı.

    Etiketler:
    göçmen, göç, vize aşımı, vize, Pew Araştırma Merkezi, Göç Araştırmaları Merkezi, Kevin McAleenan, Mike Pompeo, ABD
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