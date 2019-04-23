CIA'den Huawei'nin kısmetini kapama hamlesi: Çin ordusu ve istihbaratı tarafından finanse ediliyor

Savunma ve teknoloji şirketlerinin üretimiyle ordu ve istihbarat faaliyetlerinin iç içe geçtiği ABD'den, Çin'in teknoloji devi Huawei'yi Çin devletinin casusluk aracı olarak damgalamak için yeni bir hamle geldi.
İngiliz gazetesi The Times, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) göre, Huawei'nin Çin Halkın Kurtuluş Ordusu, Ulusal Güvenlik Komisyonu ve Çin devletinin istihbarat ağının üçüncü bir kolu tarafından finanse edildiğini yazdı.
İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın Huawei'nin devlet sponsorluğunda olmasını destekleyip onayladığı kaydedildi.
Bir İngiliz kaynağa göre raporun detayları Birleşik Krallık’ta sadece en üst düzey yetkililere açıklandı. CIA bilgilerin güçlü olduğunu, ama yüzde yüz kesinlik içermediğini belirtti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dünyanın en büyük telekomünikasyon ürün-hizmeti sağlayan şirketi Huawei'nin teknolojisini kullananlarla ne kadar 'önemli stratejik partner' olurlarsa olsunlar işbirliğini kesebilecekleri uyarısı yapmıştı.
Washington'ı daha da telaşa sevk eden şekilde küresel 5G teknolojisi ağları kurmaya başlayan Huawei, özellikle Avrupa'da kurulan altyapıda çok büyük rol oynuyor.
2011 yılından beri Huawei'nin Amerikan pazarına girmemesi için mücadele yürüten Washington, Çinli teknoloji devini ABD'den teknoloji çalmakla ve casusluk yapmakla suçluyor.
Ocak 2017'de koltuğa oturduğundan beri Çin'e karşı ticaret savaşı yürüten Başkan Donald Trump, geçen yıl Huawei'nin Amerikan hükümetiniin ihalelerine katılmasına, ürünlerinin hükümet görevlilerince, hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına yasak getirdi. Benzer bir yasağı Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya da benimsedi.
Başka birçok ülke de Huawei'nin faaliyetlerinden endişe duyduğunu açıkladı, ama somut adım atmadı.
Çin hükümetiyle bağlantılı olduğuna dair çok sayıda suçlamayla karşılaşan Huawei, casusluk iddialarını reddediyor. Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eski mesuplarından.
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