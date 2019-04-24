Trump: Twitter bana Cumhuriyetçi olduğum için iyi davranmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "(Twitter) Bana bir Cumhuriyetçi olarak pek de iyi davranmıyor. Çok ayrımcılık yapıyorlar, insanlar zor üye oluyor, birçok kişiyi de listeden (takip listesinden) çıkarıyorlar" açıklaması yaptı. Bu açıklamasından saatler sonra Trump, sık sık eleştirilerde bulunduğu Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

© AFP 2019 / MANDEL NGAN Mahkeme 'ayrımcılık' dedi: Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Trump, Dorsey ile görüşmesini Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile duyurdu. ABD Başkanı paylaşımında, "Genel anlamda kendi platformları ve sosyal medya dünyası ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Açık bir diyaloğu sürdürmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikan medyasına açıklama yapan Twitter'ın sözcüsü, görüşmenin Trump'ın daveti üzerine gerçekleştiğini, ağırlıklı olarak 2020 başkanlık seçimlerine giden yolda Twitter'ın konumunun ve uyuşturucu kullanımına karşı sosyal medyanın rolünün konuşulduğunu belirtti.

Dorsey ile buluşmasından saatler önce Trump'ın "(Twitter) Bana bir Cumhuriyetçi olarak pek de iyi davranmıyor. Çok ayrımcılık yapıyorlar, insanlar zor üye oluyor, birçok kişiyi de listeden (takip listesinden) çıkarıyorlar" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda tartışıldı.

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

​Twitter'ın kendisine sansür uyguladığını iddia eden Trump, aksi durumda şimdikinden çok daha fazla takipçisi olacağını ileri sürdü.

Daha önce de birkaç kez Twitter'ı 'kendi hesabındaki kullanıcıları azaltmakla suçlayan' Trump, Facebook ile birlikte Twitter'ın Cumhuriyetçilerin görüşlerine yeterince yer vermediğini savunuyor.

.....But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

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