WSJ: Trump, DSG'ye aradığı uluslararası desteği bulamadı

ABD yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Suriye'den asker çekme kararı alırken, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin, Suriye'de kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği bulamadığı öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve yabancı yetkililere dayandırdığı iddiasına göre Trump yönetimi, bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulundu ve bunların yarısı olumsuz geri dönüş aldı.

WSJ'nin haberinde isimleri açıklanmayan yetkililerin, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydettiği belirtildi.

The Trump administration has asked at least 21 allies to provide support in Syria to prevent an Islamic State resurgence, but nearly half so far have declined https://t.co/bz4pfbkWtX — The Wall Street Journal (@WSJ) April 23, 2019

Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı kaydedilirken, ABD'li yetkililerin ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Diğer yandan haberde, ABD'nin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

Çoğu Avrupa ülkesinin içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece IŞİD ile mücadelede yer almak istediği, ancak IŞİD sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemediğine dikkati çekilen haberde, bazı ülkelerin ABD'nin Suriye'deki stratejisinin detaylarını açıklamasını beklediği, diğer bazı ülkelerin de askeri operasyonlardan ziyade sadece insani yardım konularında destek verebileceğini ifade ettiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra ABD'nin Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar yapma talebinde bulunduğu savunuldu.

Trump yönetiminin müttefik ve ortaklarından DSG'nin kontrol ettiği alanlarla ilgili aradığı desteği bulamamasının, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini de karmaşıklaştırdığına vurgu yapıldı.