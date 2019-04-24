Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına alındı

Bu kişilerin göçmenlik merkezine götürüldüğü düşünülüyor.
Göçmen Enstitüsü, 5 bin 336 göçmenin Chiapas’ta barınaklarda kaldığını ve bunlardan 1500’ünün sınır dışı edilmeyi beklediğini açıklamıştı.
On Monday, 371 Central American migrants moving through Mexico towards the U.S. were detained by Mexican immigration officials.— KSL Newsradio (@kslnewsradio) April 24, 2019
Hundreds of other migrants scattered into shelters, churches, and forests to avoid detainment.
Pictured is a woman and child taken into custody. pic.twitter.com/Xox9moErWe
Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.
ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
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