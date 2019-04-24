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15:00 24 Nisan 2019
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    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde

    ABD’li Senatör Menendez: S-400’ün Türkiye için büyük sonuçları olur

    © Sputnik / Igor Zarembo
    ABD
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    ABD’de Demokrat Partili Senatör Bob Menendez, Ankara’nın Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alması halinde Türkiye’ye karşı ‘büyük sonuçları’ olacak ciddi yaptırımlar getireceklerini söyledi. Menendez, S-400 satın alınırsa ABD’nin üslerini Yunanistan dahil başka ülkelere taşıyabileceğini belirtti.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    ABD Dışişleri, S-400 alımının Türkiye için taşıdığı 'riskleri' sıraladı
    Atina’da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’la bir araya gelen Menendez, Türkiye’ye yönelik tehditlerini tekrarladı.

    Euronews Yunanistan’a konuşan Menendez, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili “Satın alma işlemi gerçekleşirse, ilk olarak bizzat benim teklif ettiğim yasa gereği yaptırımlar olacak. İkincisi Türkiye’nin F-35’lerle S-400’lere aynı anda asla sahip olamayacak. Bu kabul edilemez ve ABD çıkarlarına uygun değil. NATO ve F-35 satın alan müttefiklerimiz için kabul edilemez ve uyumsuz. Böyle bir adım bizi NATO içinde anlaşmadan uzaklaştırır. Türkiye S-400 satın alırsa tek bir F-35 dahi satmayız” ifadelerini kullandı.

    ‘ABD BANKALARI İLE FİNANSAL ANLAŞMALAR YASAKLANABİLİR’

    Ne tür yaptırımların uygulanabileceği sorusunu yanıtlayan Menendez, ihracat, silah programı konuları alanlarının yaptırım alanlardan olduğunu belirtti. ABD’li senatör “ABD bankaları ile her türlü finansal anlaşmanın yasaklanması gibi güçlü mali araçlar da var. Visa ile ilgili sorunlar çıkabilir. ABD Başkanı’nın yasa gereği içlerinden beşini seçebileceği sekiz yaptırımlık bir liste mevcut” dedi.

    ‘TÜRKİYE İYİ BİR MÜTTEFİK OLMALI’

    S-400 alımının Türkiye’nin savunma sektörü için büyük sonuçlar doğuracağı iddiasında bulunan Menendez, Ankara’nın ilişkisini gözden geçirip NATO değerlerini destekleyeceği ve iyi bir müttefik olacağı bir yola dönmesini umduklarını kaydetti.

    Ankara’nın bu şekilde davranmaması halinde ABD’nin Türkiye’deki üslerini başka bir yere taşıması konusunun gündeme geleceğini belirten Menendez, şöyle konuştu: “Böyle olmazsa ABD, ulusal çıkarlarını, NATO içindeki ve diğer müttefiklerinin güvenliğini dünyanın başka hangi yerinde koruyacağı konusunu gözden geçirecektir. Bu Yunanistan veya başka bir yer olabilir.”

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
    ‘Türkiye’den Yunanistan’a taşınmak isteyen ABD’nin üs masrafları milyarlarca dolara mal olacak’
    ‘YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA OLASI BİR KRİZDEN ENDİŞE DUYUYORUM’

    Menendez, Yunanistan ile Türkiye arasında askeri bir krizin çıkmasının kabul edilemez olduğu konusunda da uyarıda bulundu: “Olası çatışmalar konusunda her zaman endişe duyuyorum. Bu nedenle Türkiye’yi Yunanistan’ın hava sahasına yönelik herhangi bir ihlalde bulunmamaya çağırdık. İki NATO müttefikini kriz halinde görmek istemiyoruz, bu NATO için korkunç olur. Ancak Yunanistan bir ihlalde bulunmuyor. Ege Denizi’nde Türkiye’nin provokasyonu ve Yunanistan’ın hava sahasını ihlali yüzünden bir alevlenme olması ihtimalinden dolayı endişe duyuyorum.”

     

    Etiketler:
    S-400, Bob Menendez, Yunanistan, F-35, Rusya, ABD
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