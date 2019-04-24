ABD'li şirketler Türkiye'ye geliyor: Hedef ticaret hacmini artırmak

Türkiye, ABD'li 30 şirketin üst düzey yetkilisini ağırlamaya hazırlanıyor. Hedef, 20 milyar doları aşan ticaret hacmini daha da yukarılara çekmek.

© Flickr / Victoria Pickering ‘Türkiye ve ABD arasındaki ticaret savaşı daha yeni başlıyor’

Amerikalı 30'a yakın şirketin üst düzey yetkilisi, Türk firmalarla işbirliği ve yatırım konularında görüşmelerde bulunmak üzere 5 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu'nun Dünya gazetesinde yer alan açıklamalarına göre, Türkiye'yi ziyaret edecek çoğu orta ölçekli Amerikalı firmalar enerjiden savunma sanayine çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Şubat ayında da Amerikalı 12 firmanın üst düzey yetkilisinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Terzioğlu, savunma sanayi firmalarının Ankara ve İstanbul'da kamu ve özel sektör şirketleriyle temaslarda bulunduklarını kaydetti.

Mayıs ayında yapılacak ziyarette de İstanbul'un yanı sıra diğer şehirlerdeki birçok firmayla görüşmelerde bulunulacağını söyleyen Terzioğlu, Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin ilk kez geçen yıl 20 milyar dolar sınırını geçerek 20 milyar 700 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Terzioğlu, bu tür ikili görüşmelerin de olumlu etkisiyle bu rakamın bu yıl çok daha yukarılara çıkabileceğini vurguladı.