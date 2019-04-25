Biden başkan adaylığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı ve Demokrat Parti'nin en kıdemli isimlerinden olan Joe Biden, çok uzun zamandır beklenen başkan adaylığını nihayet duyurdu. 2020 seçimi, Biden'ın başkanlık için üçüncü denemesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Kasım 2020 seçimlerinde yenmek için diş bileyen Demokrat Parti'de şimdiden başkan aday adayı enflasyonu yaşanırken bu kervana Joe Biden da katıldı.

2016 başkanlık seçimlerinde aslında aday olmak istediği öğrenilen, ancak büyük oğlunu kaybettiği için yarıştan geri duran Biden, 2020 seçimleri için şapkasını arenaya attı.

Sosyal medya hesaplarından sert üsluplu bir video yayımlayan Biden "Bu ulusun ruhu için çarpışıyoruz" dedi.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

"Bu ulusun temel değerleri, dünyadaki itibarımız, bizim özgün demokrasimiz, Amerika'yı Amerika yapan her şey tehlikede. İşte bu yüzden ABD Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" çıkışını yapan kıdemli Demokrat Partili Senatör, seçmenlere, Trump'ın ikinci dönem başkanlığına izin vermemeleri çağrısı yaptı.

76 yaşındaki kurt siyasetçinin kamuoyunun karşısına aday olarak ilk çıkışının bu gece işçi kenti Pittsburgh'daki bir sendika toplantısında gerçekleşmesi bekleniyor.

'Sosyalist' Senatör Bernie Sanders'ın başını çektiği ilerlemeci kanadın giderek daha çok sesini duyurduğu ve neo-liberal ağır toplara karşı mücadeleye girdiği Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için Biden'ın treni kaçırıp kaçırmadığı, çok yaşlı ya da çok anaakım olup olmadığı bundan sonraki günlerde çok tartışılacak.

Biden'ın katılmasıyla Demokrat Parti'de başkan aday adaylığını açıklayanların sayısı şimdiden 20'ye ulaştı. Şimdiki halde anketler, bu 20'li içinde en çok halk desteği toplayanın 40 yıldır siyasetin içinde bulunan ve 8 yıl boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden olduğuna işaret ediyor. Ancak diğer adayların kampanyaya başlamasıyla bu durum değişebilir.

Üstelik Biden inanılmaz gafları ve 'cinsel taciz' diye yorumlanabilen kadınlara yönelik aşırı samimi el hareketleriyle de tanınıyor. Geçen günlerde bir dizi kadın, Biden'ın siyasi kampanya etkinliklerinde kendilerini rahatsız ettiğine ve adaylığını koymazsa iyi edeceğine dair açıklamalar yaptı.

Başta bu açıklamalara karşılık vermekte zorlanan, şakaya vurmaya çalışan Biden, daha sonra özür dileme yoluna gitti ve #MeToo hareketinin ışığında davranış kurallarının evrim geçirdiğini kabul ettiğini söyledi. Ancak Trump yönetiminin eleştiri oklarından kurtulamadı.

Her halükarda Biden'ın adaylığı, Demokratların 2016 yılında Trump'a oy vermiş olan beyaz işçi sınıfının nabzını yakalayabilecek bir merkezci adayı mı yoksa partinin çok çeşitlilik arz eden ilerlemeci kanadını coşturabilecek bir adayı mı tercih edeceğine dair ilk ipuçlarını verecek.

Senato'daki dış politika şekillendiricilerinden biri olagelen Biden, finans sektörüyle de fazlasıyla içli dışlı.

Oğlu Beau'yu Mayıs 2015'te beyin kanserinden kaybeden ve bununla baş etmekte zorlandığını söyleyen Biden'ın diğer oğlu Hunter ise Beau'nun dul eşiyle ilişkiye girdiği iddiaları eşliğinde zorlu bir boşanma sürecinden geçti.