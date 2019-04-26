ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Barzani'ye işbirliği telefonu

© Sputnik / Hikmet Durgun Bağdat: Erbil petrol gelirlerini teslim etmiyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında ihtilaflı bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Başbakan Barzani'den bilgi aldığı kaydedildi.

Görüşmede IŞİD'in yenilmesinin ardından mültecilerin evlerine dönebilmesi için ABD’nin destek mesajının yinelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Yardımcısı Pence, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı ve IŞİD'in soykırımına maruz kalan dini grupları destekleme çabaları için Başbakan Barzani ve IKBY'yi takdir etti. Liderler, ABD ile IKBY arasındaki iş birliğini derinleştirme ve Irak'ın istikrar ve egemenliğine zarar veren kötü niyetli aktörlere karşı koyma konusunda yakın çalışma fırsatlarını ele aldı".