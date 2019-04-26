Trump: Şi'yi yakında Beyaz Saray'da ağırlayacağım

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i yakın zamanda Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Trump, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret müzakerelerini Şi ile yapacağı görüşme ile sonuçlandırmak istediğini de belirtti.

Beyaz Saray, Salı günü yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in 30 Nisan'da ticaret müzakereleri için Pekin'e gideceklerini duyurmuştu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He de, 8 Mayıs'ta ticaret görüşmeleri için Washington'da olacak.

Trump says China's Xi will soon come to White House https://t.co/CcDVsek6pR — Reuters China (@ReutersChina) 26 Nisan 2019

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