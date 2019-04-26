Trump: Genç, kıpır kıpır bir erkeğim

72 yaşındaki Trump, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı sorusu üzerine, 76. yaşındaki rakibi Biden'ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Melania yüzünü gerdirirse size bildiririm

ABD'yi yavaş yavaş Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin heyecanı sararken, eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden'ın yarışa katılması siyasi gündeme damgasını vurdu.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, Demokrat Parti'den daha önce aday adaylığını açıklamış 20 kişiyi değil de Joe Biden'ı diline doladı.

72 yaşındaki Trump, 76. yaşını süren Biden'ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.

Beyaz Saray'da ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı sorusu üzerine "Kendimi genç bir adam gibi hissediyorum" dedi.

'I'm so young, I can't believe it. I'm the youngest person', 72-year-old Trump bizarrely claims pic.twitter.com/5fdS4x9NiE — The Independent (@Independent) April 26, 2019

"Genç, kıpır kıpır bir erkeğim" diye devam eden Trump, sözü kendisinden 4 yaş büyük rakibine getirdi:

"Joe'ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum."

'RAKİPLERİM SAYESİNDE ÇOK GENÇ GÖSTERİYORUM'

Bu sözler ağzından dökülürken gülümseyip başını sallayan ABD Başkanı, "Kimse için çok yaşlı demem, ama biliyorum ki, hepsi de beni çok genç gösteriyor, hem yaş hem de enerji bağlamında" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Trump, Demokrat Parti'nin başkan adayı seçilmesi halinde Biden'ı sandıkta rahatça yeneceği iddiasında bulunmayı da ihmal etmedi.

© REUTERS / BRIAN SNYDER Biden başkan adaylığını açıkladı

Demokrat Parti aday adayları arasında bir diğer öne çıkan isim olan 'sosyalist' Senatör Bernie Sanders da 77 yaşında.

Trump'ın müttefikleri başkanlık seçiminde en zorlu rakibin Biden olacağı görüşünde. Trump da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Demokrat Parti önseçimlerinin başatlarının Biden ve Sanders olduğunu belirtti.

Trump Ocak 2017'de koltuğa geçtiğinde geride bıraktığı 70 yıl ve 220 günle ABD Başkanı olmuş en yaşlı kişi unvanını almıştı. Ama Biden veya Sanders'ın başkan seçilmesi halinde tarihe yeni bir rekor yazılacak.