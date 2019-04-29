ABD'de sokakta barbekü yapanlara silahlı saldırı: 1 ölü 7 yaralı

© AFP 2019 / JOSE ANTONIO RODRIGUES Yanlış 'silahlı saldırı' alarmı, ABD hava üssünü kapattırdı

Baltimore Emniyet Sözcüsü Chakia Fennoy, yaptığı açıklamada, yerel saat 17.00'de (TSİ 24.00), kentin batı bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar aldıklarını aktardı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Fennoy, yaralıların durumu ya da saldırının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yerel basındaki haberlerde ise saldırının, sokakta barbekü yapmak için toplanan bir grubu hedef aldığı kaydedildi.