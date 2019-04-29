ABD Guantanamo'daki komutanı görevden aldı

© REUTERS / Lucas Jackson Guantanamo hapishanesi belirsizliği sürüyor: Yaşlanan mahkumlar için bakımevine dönebilir

ABD Güney Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guantanamo Hapishanesi'nin yönetiminden sorumlu Tuğamiral John Ring'in 'komuta kabiliyetine olan güven kaybı' gerekçesiyle görevden alındığı ve yerine Tuğgeneral John Hussey'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, görev değişiminin, Guantanamo Körfezi'ndeki askeri üste bulunan esirlerin 'güvenli, insani, yasal bakım ve gözetiminde' değişikliğe neden olmayacağı ifade edildi.

Guantanamo'da 40 esirin bulunduğu biliniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesi'ni kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan esir nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı esir kampını kapatmayacağını açıklamıştı.

Guantanamo, son dönemde de Suriye'de ele geçirilen IŞİD mensuplarının nakledileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.