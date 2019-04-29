Trump bir telefon konuşmasıyla Suudi Kralı'ndan nasıl 500 milyon dolar daha kopardığını böbürlenerek anlattı

ABD'den milyarlarca dolarlık silah aldığı için Riyad'ı kaybetmek istemediğini belirten Trump, bir telefon görüşmesiyle Amerikan askeri desteği karşılığı Suudi Kralı'ndan nasıl daha fazla para kopardığını anlattı. "Kral, sizi savunmak için kıçımızı yırtıyoruz ve sizde de çok para var" dediğini aktaran ABD Başkanı, Kral Selman'ın taklidini de yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü Wisconsin,Green Bay'de düzenlediği mitingde her daldan çalarken, Suudi Arabistan ve İsrail'le ilgili yine şaşırtıcı ifadeler kullandı.

ABD'den milyarlarca dolarlık silah aldığı için Suudi Arabistan'ın müttefikliğini kaybetmek istemediğini belirten Trump, Amerikan askeri desteği karşılığı Riyad'dan daha fazla para kopardığı bir telefon görüşmesini aktarırken Kral Selman'ın taklidini de yaptı.

"Şok durumuna girdiler, çünkü 35 yıldır böyle bir telefon almamışlar, tamam mı? Dedim ki, biz sizi sübvanse etmek için her yıl 4.5 milyar dolar kaybediyoruz, buna daha fazla devam edemeyiz. Bu delilik. Selman çok sinirlendi, kızdı, bunun adil olmadığını söyledi. Ben de dedim ki, elbette adil. Bize ilaveten 500 milyon dolar daha vereceğini söyledi. Ben de daha fazlasını istediğimi belirttim. Tartıştık."

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"Yani tek bir telefon konuşmasıyla bize 500 milyon dolardan fazla ödediler, tek bir telefon yetti."

"Çölde kum onlarda nakit para. Biz onları sübvanse ediyoruz. Onlar bizden çok şey satın alıyorlar, 450 milyar dolarlık satın aldılar."

"Suudi Arabistan'la ilişkimizi kesmememizi isteyenler var. Bizden 450 milyar dolarlık alış yaptılar. Ben onları kaybetmek istemiyorum."

"Biz o ülkeyi savunmak için 4.5 milyar dolar kaybediyoruz ve onlar zengin."

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"Ben de açtım Kral'a telefonu dedim ki, 'Kral', bu arada Kral'ı severim."

"Dedim ki, Kral, sizi savunmak için kıçımızı yırtıyoruz ve sizde de çok para var."

"Dedi ki, 'Neden beni arıyorsun, daha önce kimse bana böyle bir telefon açmadı'. Açmamışlar, çünkü onlar salaktı."

Trump claims that he called King Salman of Saudi Arabia and told him, "we are losing our ass defending you and you have a lot of money." He then mimics Salman's accent. pic.twitter.com/nTUuQG92hr — Aaron Rupar (@atrupar) April 28, 2019

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Trump, taraftarlarının alkışlar ve tezahüratlarla karşıladığı Suudi Kralı hikayesinden Suriye'ye ait olan ama 1967'den beri İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde 'İsrail egemenliğini' tanıma kararına da geçti.

Golan Tepeleri'nin İsrail için stratejik açıdan çok önemli olduğundan söz eden Trump "Yüksekler... yüksekten bakıyorsun" diyerek ekledi:

"Bu, 52 yıl önce başladı ve ben bir çırpıda hallettim, tamamdır."

Trump claims the Golan Heights is "important strategically" for Israel because "heights... you're up high." pic.twitter.com/t5EviDBeqZ — Aaron Rupar (@atrupar) April 28, 2019

'BENDEN EĞLENCELİSİ VAR MI'

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin ABD Başkanı'nın kürsüye gelip espriler patlatmasının gelenek haline geldiği akşam yemeğine üst üste üçüncü kez katılmayı reddededen Trump, onun yerine düzenlediği mitingde taraftarlarına "Trump mitinginden daha eğlenceli bir yer var mı" diye takılıp karşılığında kopan çılgınca tezahüratlarla kendini onaylattı.