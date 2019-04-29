ABD'de bir adamın aynı anda 4 kişiyle evli olduğu ortaya çıktı: Paraları için evlenmiş

İHA Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi

ABD'li yetkililer, 43 yaşındaki Michael Middleton'un 2006'da Georgia'da, 2011'de Alabama'da, 2013'te ise New Hampshire'da evlendiğini iddia etti.

Bunun yanında, mahkeme ise Middleton'un bu 3 evlilik dışında 2016 yılında Kentuck'de bir evlilik yaptığını daha ortaya çıkardı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Middleton'un evlilikleri eşlerinin varlıklarını alabilmek için yaptığı belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca, Middleton son eşinden 20 bin dolar değerinde para aldı.

Şubat ayında gözaltına alınan Middleton'un aynı zamanda ev içi şiddet suçlarından da yargılanması bekleniyor.

Strafford Bölge Savcısı Yardımcısı David Rotman ise, Middleton'un suçu kabul ederek cezai indirime gitme yoluna başvuracağı belirtildi. Pazartesi günü suçunu kabul edeceği öğrenilen adamın, 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor.