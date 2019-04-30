'Trump'ın yalan rekoru, 10 bini aştı'

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın göreve başladığı tarihten bu yana 10 binin üzerinde yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğunu öne sürdü.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 bin yanlış ya da yanıltıcı bilgiyi ilk 601 gün içerisinde söylediğini iddia etti. Gazeteye göre 226 gün sonra, yani 26 Nisan'da ise bu sayı 10 bini aştı.

Gazeteye göre bu, günde 23 yanlış ya da yanıltıcı iddiaya denk geliyor. Gazetenin iddiası, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.

Buna göre, ABD Başkanı sosyal paylaşım platformu Twitter'dan da yalan paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor. Trump'ın 25-27 Nisan arasında 171 yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğu, bunun da başkanlık döneminin ilk 5 ayında herhangi bir ayda söylediği toplam yalan sayısından fazla olduğu kaydediliyor.

'YALANLARIN ÇOĞU GÖÇLE İLGİLİ'

© AFP 2019 / Alex EDELMAN Trump, 'Yalan Haber Ödülleri'ni açıkladı

Washinton Post, Trump'ın yanlış ya da yanıltıcı iddialarının 5'te 1'inin göç konularıyla ilgili olduğunu ve ülkede federal hizmetlerin durdurulmasına neden olan Meksika Duvarı krizinin ardından sayılarının arttığını vurguluyor. En fazla söylediği yalan da bununla ilgili: Duvarın inşa edilmekte olduğu

Gazeteye göre, Trump'ın 2020 ABD Başkanlık seçimleri kampanyası da yanıltıcı ve sahte bilgilerle dolu, toplamın yüzde 22'sine denk geliyor.

Bunlar arasında, Trump'ın Japonya, Çin ve AB'deki bütçe açıklarının büyüklüklerini abarttığı ve bunlar yüzünden ABD'nin para kaybetmekte olduğunu söylemesi de yer alıyor.