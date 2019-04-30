'Trump'ın yalan rekoru, 10 bini aştı'

Gazeteye göre bu, günde 23 yanlış ya da yanıltıcı iddiaya denk geliyor. Gazetenin iddiası, Trump'a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor.
Buna göre, ABD Başkanı sosyal paylaşım platformu Twitter'dan da yalan paylaşımlarda bulunmayı sürdürüyor. Trump'ın 25-27 Nisan arasında 171 yanlış ya da yanıltıcı iddiada bulunduğu, bunun da başkanlık döneminin ilk 5 ayında herhangi bir ayda söylediği toplam yalan sayısından fazla olduğu kaydediliyor.
'YALANLARIN ÇOĞU GÖÇLE İLGİLİ'
Gazeteye göre, Trump'ın 2020 ABD Başkanlık seçimleri kampanyası da yanıltıcı ve sahte bilgilerle dolu, toplamın yüzde 22'sine denk geliyor.
Bunlar arasında, Trump'ın Japonya, Çin ve AB'deki bütçe açıklarının büyüklüklerini abarttığı ve bunlar yüzünden ABD'nin para kaybetmekte olduğunu söylemesi de yer alıyor.
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