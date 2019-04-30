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21:45 30 Nisan 2019
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    ‘ABD’nin elinde yaklaşık 4 bin nükleer başlık var’

    © REUTERS / Jorge Duenes
    ABD
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    Chicago merkezli Bulletin of the Atomic Scientists (Atom Bilimcileri Bülteni), ABD’nin, stratejik taşıyıcılara yerleştirilen 1740 nükleer başlık dışında, depolarda tutulan yaklaşık 2050 başlığa daha sahip olduğunu belirtti.

    Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması
    © AP Photo /
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    Amerikan bilim insanların verilerine göre, bu nükleer başlıklar “teknik veya jeopolitik sürprizlere karşı sigorta olarak” yedek tutuluyor.

    Ayrıca kullanımdan kaldırılan 2385 eski başlık daha 2030 yılına kadar imha edilmeyi bekliyor.

    1740 başlığın yaklaşık 400’ü Minuteman III kıtalararası balistik füzelere, 890’ı da Trident II D5 denizaltı balistik füzelere yerleştirildi. Ayrıca Minuteman III için yaklaşık 400 ve Trident II D5 için 1030 başlık depolarda tutuluyor.

    Ayrıca Kuzey Dakota’daki Minot ve Missouri’deki Whiteman hava üslerinde nükleer başlık taşıyan 200 seyir füzesi ile 100 nükleer bombanın bulunduğu ifade edilen yazıda, Pentagon’un bu başlıkları hedefe ulaştırmak için en az 46 adet B-52H stratejik bombardıman uçağı ve 20 adet B-2 ‘görünmez’ uçağa sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca bu türden 550 silahın ve yaklaşık 80 taktik nükleer uçak bombasının yedekte tutulduğu ifade edildi.

    B-52 bombardıman uçakları
    © Flickr / manhhai
    Rusya sınırlarında, ABD nükleer bombardıman uçağı görüldü
    ABD dışındaki 5 üste toplamda 150 taktik nükleer uçak bombası bulunuyor. Bu bombalardan 20’şer adet Almanya, Hollanda, Belçika’da, 50’şer adet de İtalya ve Türkiye’de yer alıyor.

    Halihazırda nükleer silah, ABD’nin 11 eyaletinde yer alan 24 depoda bulunuyor. En büyük depolar, New Mexico Eyaleti’ndeki Kirtland yeraltı üssü, Washington Eyaleti’ndeki deniz üssü ve Georgia Eyaleti’ndeki Kings Bay deniz üssünde yer alıyor.

    ABD ve Rusya, 8 Nisan 2010 yılında imzalanan Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START-3) uygun olarak stratejik nükleer silah başlıklarını üçte birini, nükleer başlık taşıyan füze, denizaltı ve bombardıman uçaklarının sayısını ise yüzde elliden fazlasını azaltmayı kabul etmişti.

    Etiketler:
    Tehdit, Bomba, Nükleer başlık, Nükleer, ABD
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