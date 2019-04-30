Trump: Yakından izliyorum, ABD Venezüella halkının yanındadır

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin, "Venezüella'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezüella halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Venezüella'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezüella halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" ifadesini kullandı.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Nisan 2019

DARBE GİRİŞİMİ

Venezüella'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.