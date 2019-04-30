Trump: Yakından izliyorum, ABD Venezüella halkının yanındadır

ABD Başkanı Trump, Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "Venezüella'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezüella halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" ifadesini kullandı.
I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Nisan 2019
DARBE GİRİŞİMİ
Venezüella'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)