Trump, Venezüella konusunda Küba'yı tehdit etti

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: Yakından izliyorum, ABD Venezüella halkının yanındadır

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde kendi adalarına dönerler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Venezüella'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklamasında, "Venezüella'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezüella halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor" değerlendirmesini yapmıştı.