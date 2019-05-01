ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesinin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansı'ndan yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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