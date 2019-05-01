Trump'tan Avrupa ülkelerine IŞİD eleştirisi

Suriye'de esir alınan Avrupa kökenli IŞİD militanlarını teslim almadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, "Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar" dedi.

© AFP 2019 / Saul Loeb Trump'tan Avrupa'ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız

Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri IŞİD'lilere ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de IŞİD ile mücadele kapsamında 1800 militanın esir alındığını belirten Trump, "Bu tehlikeli mahkumlara ne olacağı konusunda karar alınıyor. Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar. İyi değil" ifadesini kullandı.

We have 1,800 ISIS Prisoners taken hostage in our final battles to destroy 100% of the Caliphate in Syria. Decisions are now being made as to what to do with these dangerous prisoners.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019

​Trump, geçen aylarda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkelerine benzer bir çağrı daha yapmış, aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.