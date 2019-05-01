ABD Savunma Bakan Vekilinin, Avrupa ziyaretine 'Venezüella' iptali

© AFP 2019 / Win McNamee Pompeo'dan Venezüella açıklaması: Barışçıl geçişi tercih ederiz ancak askeri müdahale de ihtimal dahilinde

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakan Vekili Shanahan Avrupa seyahatini gerçekleştirmeyecek. Venezüella konusunda daha etkili bir koordinasyon için NCS (Ulusal Güvenlik Konseyi) ve Dışişleri Bakanlığıyla, güney sınırındaki destek konusunda da İç Güvenlik Bakanlığıyla devam eden koordinasyon için DC'de kalmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan'ın Avrupa seyahatini iptal etmesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkesinin Venezüella'da askeri adım atabileceğini ifade etmesinin ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Shanahan, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığında görev değişimi için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahat edecekti