'Hem S-400 hem F-35 sahibi olamayacağı mesajını Türk hükümetinin anlamamış olması ihtimali var mı?'

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Türkiye'nin S-400 alması halinde F-35'e el süremeyeceğini söylemesi üzerine vekil Diaz-Balart sordu: Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, Türk hükümetinin mesajı anlamamış olması ihtimali var mı?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan teknolojisinin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olamayacağı mesajını bir kez daha gönderdi. 1 Mayıs'ta ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nu bilgilendiren Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde ABD ile müttefiklerinin ortak ürettiği F-35 hayalet savaş uçaklarına el süremeyeceği görüşünü yineledi.

'YANLIŞ ANLAMALARI ÇOK KÜÇÜK İHTİMAL'

Vekil Mario Diaz-Balart'ın "Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, " sorusu üzerine Shanahan "Bence yanlış anlamaları çok küçük bir ihtimal" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Diaz-Balart "Ya biri ya da öteki; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" vurgusunu yaparken, Shanahan "O konuda bizim tarafımızda bir kafa karışıklığı yok" diye teyit etti.

ERDOĞAN 'TAMAMEN ÇÖKER' DEMİŞTİ

Bu hafta ilkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin katılımı olmadan F-35 Lightning II geliştirmeye yönelik çokuluslu projenin çökeceğini söylemişti:

"Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

OLASI YAPTIRIMIN İŞARET FİŞEĞİ

ABD'nin her kesiminden artan baskıya karşın, Ankara, Rusya'dan S-400 almasının NATO ile ABD'nin güvenliği ve F-35'lerle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Washington ise olası yaptırımların işaretini Türkiye'ye F-35 yedek parçalarının teslimatını askıya alarak verdi.