ABD Büyükelçiliği: Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme için çalışacağız

Büyükelçilik, "Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Türkiye'deki görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme için çalışacağız. Suriye konusundaki görüşmeler yakın gelecekte devam edecek." açıklamasında bulundu