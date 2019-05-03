'ABD, INF'ten çekildikten sonra yaklaşık 1 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladı'

ABD, Trump yönetiminin Ekim 2018'de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamasından bu yana üç ay içinde yeni füzelerin geliştirilmesi için yaklaşık 1 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladı.

'PAX for Peace' isimli nükleer silah karşıtı eylem grubu, hazırladığı bir raporda , ABD Başkanı Donald Trump'ın, tek taraflı olarak INF'ten çekilme kararını açıklamasının ardından yönetimin, Ekim 2018 ve Şubat 2019 tarihleri arasında savunma tedarikçileri ile 1.1 milyar dolarlık sözleşmelere imza attığını öne sürdü.

Bu, ABD'nin şubat ayına kadar anlaşmanın gereklerine sadık kalmaya devam edeceği yönündeki iddialarıyla keskin bir tezat oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Söz konusu raporu PAX ile ortaklaşa olarak hazırlayan Nükleer Silahları Kaldırmak İçin Uluslararası Kampanya Başkanı (ICAN) Başkanı Beatrice Fihn ise, AFP'ye yaptığı açıklamada, "INF Anşaşması'ndan çekilme, yeni bir Soğuk Savaş’ın başlangıç ​​silahını ateşledi" ifadelerini kullandı.

Her iki kuruluş da geçmiş çalışmaları için Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Rusya'dan INF anlaşmasının iptalinin ardından ilk tedbir

3 aylık süreçte ABD hükümetinin anlaşma imzaladığı savunma tedarikçileri arasında Raytheon, Lockheed Martin ve Boeing gibi savunma devleri yer alıyor.

Diğer yandan raporda, Raytheon'un 537 milyon dolar değerinde 44 yeni sözleşme; Lockheed Martin'in 268 milyon dolar değerinde 36 sözleşme ve Boeing'in de 245 milyon dolar değerinde dört sözleşmeye imza attığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, raporda yeni sözleşmelerin tümünün nükleer silah üretimi için yapıldığının açık olmadığına dikkat çekilirken, "Net olan şey, bir avuç Amerikan şirketine fayda sağlayan daha fazla füze üretme ve menzili ne olursa olsun, piyasayı füzelerle doldurma niyetli yeni bir hareketlilik olduğu" ifadelerine yer verildi.