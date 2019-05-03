ABD'nin Türkiye Büyükelçisi adayı Satterfield'a komiteden onay

Önceki hafta aynı komitedeki oturuma katılan Satterfield'in büyükelçilik adaylığı bugünkü oturumda oylandı.

Senatörlerin çoğunun 'evet' oyu vermesiyle büyükelçiliğe bir adım daha yaklaşan Satterfield, ileriki günlerde Senato Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada da yeterli desteği alması durumunda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olacak.

Öte yandan, aynı komitede yine Trump tarafından 'ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı'na aday gösterilen David Schenker'in adaylığı da onaylandı. Schenker de göreve başlamak için Senato Genel Kurulu'ndaki oylamayı bekleyecek.