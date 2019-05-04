ABD’li eski Senatör John McCain’in kızı Moskova’ya ‘şeytanın şehri’ dedi

ABD’li eski Senatör John McCain’in kızı Meghan McCain, katıldığı bir televizyon programında Rusya’nın başkenti Moskova’yı ‘şeytanın şehri’ olarak nitelendirdi. McCain, sosyal medyada bu sözleri nedeniyle tepki topladı.

© AP Photo / Mikhail Palinchak Kiev'de bir caddeye McCain'in adı verildi

ABD’de yaşamını yitiren eski senatör John McCain’in kızı Meghan McCain, ABC televizyonunda yayınlanan ‘The View’ isimli televizyon programına katıldı. Programda Rusya’nın Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman’la canlı telefon bağlantısı yapıldı. McCain, konuştuğu Huntsman’ın Moskova’daki çalışmalarını takdir ederken, İncil’e atıfta bulunarak “Jon ve Mary Kaye, şeytanın şehrinde tanrının işini yapıyorlar. Ülkemiz için hizmet verdiğiniz için çok teşekkürler, bu zahmetli bir iş. Bir Amerikalı olarak bu işi siz gibi birinin yapmasından dolayı minnettarım” dedi.

McCain’in sözleri karşısında şaşkınlığa uğrayan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi.

Danielle Ryan isimli kullanıcı “Moskova harika bir şehir, farklı kültürlerle, muazzam bir tarihle dolu, harika bir mimariye sahip ve milyonlarca normal insanın evi” ifadelerini kullandı.

Perpetually clueless and nasty @MeghanMcCain on the @theview today referred to Moscow as the "city of satan." For the record, Moscow is a great city; culturally diverse, steeped in fascinating history, filled with stunning architecture - and home to millions of normal humans. — Danielle Ryan 💬 (@DanielleRyanJ) 2 Mayıs 2019

​'DNA'LARINDA VAR'

Angie Skys isimli kullanıcı da McCain’i bu sözleri nedeniyle ‘kaçık’ olarak nitelendirdi. Skys, “Babasının da onun da şeytanla ilgili bir takıntısı olmalı. John da Washington DC’deki senato görevini tanrının şeytanın şehrindeki işi olarak nitelendirmişti. Babasının kızı. Bu DNA’larında var” mesajını paylaştı.

Meghan McCain called Moscow the city of Satan. Yep she's a nut😁. Her and her dead father must have some type of obsession with Satan , John called his Senate job in Washington DC, " The Lord's work in the city of Satan. Like father like daughter. It's in their DNA . Yep — Angie Skys (@AngieSkys) 3 Mayıs 2019

​Jeff Vader de bu sözleri ‘nefret söylemi’ niteliğinde olduğunu belirtti.

This BS deserves no counterargument other than pointing out that this is religious fundamentalist hate speech. — Jeff Vader (@zezezebe) 3 Mayıs 2019

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