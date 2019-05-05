ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Birbirimizle daha büyük dostluk kurma fırsatı var

Ramazanda Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirilmesinin anıldığını hatırlatan Trump, "Hilalin görülmesiyle Müslüman aileler ve toplumlar bu vahyi, bir aylık iç tefekkür, manevi yenilenme ve ibadete başlamakla onurlandırıyor" açıklamasında bulundu.
Müslümanların ramazanda oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme yaşadıklarının altını çizen Trump, böylece Allah'ın rahmet ve merhametine yönelik şükürlerini derinleştirdiklerini belirtti.
Trump, "Bu ay boyunca hepimizin, bize verilen nimetleri düşünme ve birbirimizle daha büyük dostluk kurma fırsatı var. Ramazanın maneviyatıyla hepimiz daha uyumlu ve saygılı bir toplum seviyesine ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
President Trump @realDonaldTrump message to Muslims as #Ramadan begins: “I send my warmest greetings to all Muslims observing the holy month of Ramadan.” pic.twitter.com/Ih4YNPRqge— Homa Bash (@HomaBashWEWS) May 5, 2019
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