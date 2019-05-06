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16:37 06 Mayıs 2019
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    Donald Trump- John Bolton- Mike PompeoDonald Trump- John Bolton- Mike Pompeo

    Trump-Bolton ilişkisi Venezüella sınavından geçiyor

    © AP Photo / Andrew Harnik © AP Photo / Andrew Harnik
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    ABD
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    ABD Başkanı'nın askeri müdahaleden kaçınma ile Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın hemen askeri müdahaleye başvurma stratejileri, Venezüella'da karşı karşıya geldi. Beyaz Saray'ın 'askeri müdahale dahil tüm seçenekler masada' söylemine karşın, uzmanlar, Bolton'ın Trump'ı ikna edebileceğine pek ihtimal vermiyor.

    © REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasındaki ilişkinin Venezüella sınavından geçtiği belirtildi. Geçen hafta Venezüella'daki darbe girişimini Beyaz Saray'dan yöneten Bolton, savunma bakanı ve komutanların saf değiştirecek gibi yapıp muhaliflerle pazarlık ederek darbe girişimini öğrenmeleri ve planı başarısızlığa uğratmaları karşısında zorda.

    Bolton bu haftaya Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi amacıyla ülkeye askeri müdahaleden yana ağırlığını koyarak başladı. Bunun Trump'ın varolan askeri müdahalelerden geri çekilme ve yenilerini çıkarmaktan kaçınma politikasına karşı bir meydan okuma oluşturduğuna dikkat çekildi.

    "Trump, Venezüela için bütün seçenekler masada derken Bolton, her türlü askeri çabanın yüzü haline geldi" diyen ABD'li haber sitesi, Bolton'ın cuma günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Pentagon'da biraraya gelip Venezüella'yı görüştüğünü hatırlattı. 

    The Hill, şu değerlendirmeyi yaptı:

    © REUTERS / STRINGER
    'ABD, Venezüella ordusuyla Maduro'nun tutuklanması için gizli anlaşma imzaladı'

    "Ama Trump ABD'nin ulus inşasıyla işinin kalmadığını ilan edeli uzun zaman oluyor. Afganistan'da savaşın bitmesi çağrısı yapıp Suriye'den yüzlerce asker çekti.  Dış müdahele konusunda birbirine zıt bu iki ekol, şimdi, Venezüella'da nasıl hareket edeceğinin rotasını arayan ABD yönetiminin en üst düzeyinde birbiriyle rekabet ediyor." 

    Washington merkezli siteye konuşan Clark Üniversitesi'nin Venezüella uzmanı Paul W. Posner,  şunları söyledi:

    "ABD yönetimi çok bölünmüş durumda. Trump Bolton'ın söylemini beğeniyor ama Venezüella'ya müdahaleyle ilgilendiğini ben sanmıyorum. Siyaseten içerde kendisine daha çok destek kazandıracağını düşündüğü pozisyonları benimsiyor. Tetiği çekmeyecektir."

    American Üniversitesi'nin ABD'nin Latin Amerika politikaları uzmanı profesörü William LeoGrande ise Beyaz Saray ne derse desin Venezüella politikasının büyük oranda Bolton'ın etkisi altında olduğuna dikkat çekti:

    Venezüella - Darbe girişimi
    © AP Photo / Ariana Cubillos
    Trump yönetiminden Venezüella'ya askeri harekat görüşmesi

    "Bu politikaya Bolton'ın liderlik ettiğine şüphe yok, hem kamuoyu önünde bence hem de özel görüşmelerde. Venezüella hakkında Trump'ın ağzından çıkanlar tam da Bolton'ın taktik kitabından fırlamış gibi." 

    Sitenin sorusu üzerine Beyaz Saray ABD Başkanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın aynı amaç için çalıştıklarını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, The Hill'e gönderdiği açıklamada, "Bolton, Trump'ın Venezüella!da demokrasiye barışçı geçişe erişmek için maksimum baskı stratejisini uyguluyor" dedi.

    Trump yönetiminin "Askeri müdahale dahil tüm seçenekler masada" söyleminin son halkasında, cuma günkü üçlü görüşmenin ardından, Shanahan şu açıklamayı yapmıştı: 

    "Güney Saka Komutanı Amiral Craig Faller'dan bölgeyle ilgili gözlemleri hakkında brifing aldık. Sonra elimizdeki bir dizi seçeneğin üzerinden geçtik. Bunlar planlamamızla ilgili kararlar ve bazı tavsiyelerdi aynı çizgide bulunduğumuz. Bunu interaktif şekilde bazı konularda anlaşma olarak düşünün. Belli şartlara göre şekillendirilmiş çok geniş çaplı bir seçenekler setine sahibiz."

    © REUTERS / HANDOUT
    Maduro'dan orduya: Venezüella'yı ABD saldırısından korumaya hazır olun

    Shanahan, "Venezüella'daki istikrarsızlık ABD'ye güvenlik riski teşkil ederse askeri müdahale gerekir mi" sorusunu "Bu şartlara bağlı" diye yanıtladı.

    Bazı uzmanlar, bu toplantının askeri eylem yönünde bir adımdan ziyade sert pozlar kesip sert konuşmak için bir vesile olduğu görüşünde.  

    LeoGrande "Askeri seçeneğin masadan kalkmadığına dair sürekli tehditler, bence Venezüella ordusunu hedef alan psikolojik savaşın parçası" dedi.

    Bolton gibi neoconların yuvası niteliğindeki düşünce kuruluşu Amerikan Enterprise Enstitüsü'nden Latin Amerika uzmanı Ryan Berg, cuma günkü toplantıyı 'durumun kontrolünü yeniden ele alma çabası' diye değerlendirdi:

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Guaido, Venezüella'da ABD'nin 'askeri müdahalesi dahil' tüm seçenekleri değerlendiriyor

    "Trump yönetimi yetkilileri perşembe günü uyanıp düşündüler ki, 'İşler bizim ihtiyacımız olan yönde gelişmiyor'. Bence ulusal güvenlik ekibi, liderliğin bu konuda güvenini tazelemekle uğraşıyor."

    "Bolton, Pompeo ve Shanahan asker çıkarmayı gerektirecek karadan müdahaleyi değerlendiriyorsa çok şaşarım. Muhtemelen Venezüella halkına insani yardım ulaştırmak için askeri seçenekleri tartan bir görüşmeydi." 

     

     

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