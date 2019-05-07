Trump, Iraklı mahkûmu öldüren eski ABD askerini affetti

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın, eski Üsteğmen Behenna'nın affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladığını belirtti.

Sanders, “Bay Behenna, cezasını çekerken örnek bir mahkûm gibi davrandı. Bu gerçeklerin ışığında, Bay Behenna bu affı tamamen hak etti” yorumunu yaptı.

Sanders ayrıca, Behenna'nın davasının ordudan ve Oklahoma eyaletinin seçilmiş yetkililerinin yanı sıra halktan da geniş destek gördüğünü söyledi.

İZİNSİZ, YETKİSİZ SORGULADI

Washington Post'un haberine göre, Irak'ta görev yaparken iki arkadaşını bombalı bir saldırıda kaybeden Behenna, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Iraklı Ali Mansur'u daha sonra izni ve yetkisi olmadan sorgulamıştı.

Behenna, çırılçıplak soyduğu Mansur'a sorgu sırasında iki el ateş etmişti. Irak polisi ertesi gün, Behenna'nın bırakıp gittiği Mansur'un cesedini bulmuştu.

Habere göre, Mansur'u kendi sorgulamak isteyen Behenna, Iraklı adamı korkutmak için çıplak bıraktığını kabul etmişti.

Mansur'un sorgu sırasında kendisine taş attığını iddia eden Behenna, kendini savunmak için ateş ettiğini söylemişti. Behenna, "Ali Mansur'un silahımı alıp bana doğrultmasından korktum" diyerek kendisini savunmuştu.

CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ, 2014’TE ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ

Askeri mahkeme eski üst teğmen için 25 yıl mahkûmiyet kararı vermişti. ABD Askeri Temyiz Mahkemesi ise Michael Behenna'nın meşru müdafaa iddiasının yeterince değerlendirilmediği yönündeki endişeleri belirtmişti. Bunun üzerine eski askerin cezası 25 yıldan 15 yıla düşürülmüştü.

Behenna, cezasının üzerinden beş yıl geçmesinin ardından 2014'te şartlı tahliye edilmişti.