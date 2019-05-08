ABD'den Venezüella krizinde yeni hamle: Bölgeye askeri hastane gemisi gönderilecek

İsimlerinin gizli tutulması koşuluyla açıklamalarda bulunan yetkililer, ABD'nin önümüzdeki salı günü bölgeye askeri hastane gemisi gönderme kararını açıklayacağını söyledi.

Askeri hastane gemisinin tam olarak nereye gideceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Geçen sene de bölgeye giden ABD hastane gemisi 'USNS Comfort', Kolombiya, Peru, Ekvador ile Honduras'ta durarak Venezüellalı göçmenlere sağlık hizmetinde bulunmuştu.

Konuyla ilgili Reuters tarafından görüşüne başvurulan ABD Ordusu Güney Komutanlığı ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

'PENCE'İN AÇIKLAMASIYLA AYNI TARİHTE YAPILACAK' İDDİASI

ABD'nin bu kararını açıklamasının, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Venezüella ordusunu Maduro'ya karşı konum alması amacıyla yeni teşvikler sunacağı günle aynı tarihe denk gelmesi bekleniyor.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar önümüzdeki salı günü açıklanacak.

PENCE YAPTIRIM UYARISINDA BULUNACAK

© AP Photo / Andrew Harnik Trump-Bolton ilişkisi Venezüella sınavından geçiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılması planlanan açıklamada, Pence'in ayrıca ABD tarafından Venezüella Yüksek Mahkemesi'nin 25 hakimine yönelik yaptırım uygulanacağı konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor.

Pence ayrıca, Venezüella'dan kaçan göçmenlerle ilgili çeşitli yardım tekliflerinde bulunacağı da belirtildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pentagon'un Venezüella'ya yönelik çeşitli askeri seçenekler üzerinde durduğunu açıklamıştı.