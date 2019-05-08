Florida'da bir trafik kontrolü: Pantolonundan timsah çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, polis tarafından trafik kurallarına uymadığı için durdurulmasının ardından pantolonundan küçük bir timsah çıkardı.

Facebook / Azy Nadia Aziz Malezya'da bir kadın, evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti

Charlotte ilçesinde yaşanan olayda, polis, dur işaretine uymayan bir aracı ceza kesmek üzere durdurdu.

22 yaşındaki sürücü Michael Clemons, birlikte yolculuk ettiği 25 yaşındaki arkadaşı Ariel Machan-Le Quire ile kurbağa ve yılan topladıklarını anlattı. Aracı arayan polis, kadının sırt çantasında 41 tane de kaplumbağa olduğunu görünce başka bir şey olup olmadığını sordu.

Kadın bu sorunun üzerine pantolonundan 30 cm boyutunda bir timsah çıkardı.

Polisin çağrısı üzerine olay yerine gelen Florida Vahşi Yaşamı Koruma görevlileri hayvanları korumaya alırken, çift de sosyal medyada gündem oldu.

Not to be outdone by #Floridaman, a #FloridaWoman pulled this alligator out of her pants this morning during traffic stop after being asked the standard "Do you have anything else?" She also had 41 3-stripe turtles in the car. @MyFWC responded to take over the investigation. pic.twitter.com/UdZsDBvh9f — Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) 6 Mayıs 2019

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