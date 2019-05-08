ABD'den ticaret savaşında yeni hamle: Çin ürünlerine yönelik tarifeler yüzde 25'e yükseltildi

ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi yüzde 25'e yükseltti.

ABD ile Çin arasında karşılıklı ticari yaptırımlar üzerinden devam eden ticaret savaşında yeni bir adım atıldı.

ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürünündeki yüzde 10'luk tarife oranını yüzde 25'e çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin, anlaşma yapmak için Washington'a geleceğini bildirdi.

witter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Tarifelerden gelecek yılda 100 milyar doların üzerinde para ile mutlu olurum" ifadelerini kullandı.