ABD'den ticaret savaşında yeni hamle: Çin ürünlerine yönelik tarifeler yüzde 25'e yükseltildi

ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürünündeki yüzde 10'luk tarife oranını yüzde 25'e çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin, anlaşma yapmak için Washington'a geleceğini bildirdi.
witter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Tarifelerden gelecek yılda 100 milyar doların üzerinde para ile mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Mayıs 2019
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