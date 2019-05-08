ABD'deki 'seks tarikatı' davası başladı, Nxivm'in kurucusu hâkim karşısında

Federal Savcı Tanja Hajjar, Raniere’i, aralarında genç kızların da bulunduğu kadınları seks kölesine dönüştüren bir ‘avcı’ diye niteledi. Raniere’in avukatı ise müvekkilinin ‘gizli bir kadın topluluğu’ yarattığını öne sürdü.

"Sanık onları hem duygusal hem de cinsel olarak kullandı" diyen Hajjar, Raniere'nin kadınları çıplak fotoğrafları ve parayla tehdit ettiğini, ayrıca onun otoritesine kimsenin karşı çıkamadığını söyledi.

Raniere'nin daha iyi bir hayat, daha fazla para gibi vaatlerle kandırdığı kadınlardan cinsel açıdan sömürdüğünü belirten Savcı, Nxivm'i de ‘kriminal bir örgüt’ olarak tanımladı.

Hajjar, “Lider olduğunu iddia ediyor, ancak o bir dolandırıcı” dedi.

AVUKAT: İYİ NİYETİ OLAN İYİ BİR ADAM

Raniere’in avukatı Marc Agnifilo ise, müvekkilini ‘iyi niyeti olan, iyi bir adam’ olarak niteledi ve “Kadınlara nasıl hassas olunacağını öğretti” dedi.

© AFP 2019 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU Dünyanın en büyük yoga okulunun kurucusu, seks tarikatı kurma suçlaması ile karşı karşıya

Nxivm'e katılan kadınların hepsinin gönüllü olarak bu adımı attığını belirten Agnifilo, bu açıdan Raniere'in istismarcı bir suç şebekesinin başı değil, sadece bir yönetici olduğunu savundu.

1998’DE KURULDU, KİŞİSEL GELİŞİM DİYE TANITILDI

‘Nexium’ diye okunan Nxivm isimli grubun 1998'de kurulup, kişisel gelişim programı olarak tanıtıldığı ve ‘efendi ve köle’ sistemiyle işleyen bir 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıkmıştı.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.

Keith Raniere’in gruptaki tek erkek olduğu ve grubun 'liderliğini' yürüttüğü belirtiliyor.

NELERLE SUÇLANIYOR?

© REUTERS / Max Rossi Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı

Raniere, Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınmıştı. Keith Raniere; kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmekle, aç bırakmakla, adının baş harflerini vücutlarına damgalamakla, tehdit edip cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Nxivm adlı grup ise, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğraması gibi suçlar için paravan olmakla suçlanıyor.

Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman’ında aralarından olduğu beş kadın Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.

Dolayısıyla hâkim karşısına sadece Raniere çıkıyor. Raniere, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Duruşmaların altı hafta sürmesi bekleniyor.

Duruşmalarda Raniere'nin ‘kölesi’ oldukları iddia edilen bazı kadınların ifade vermesi bekleniyor.