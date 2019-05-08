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17:04 08 Mayıs 2019
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    ABD'deki 'seks tarikatı' davası başladı, Nxivm'in kurucusu hâkim karşısında

    © REUTERS / JANE ROSENBERG
    ABD
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    ABD'de seks tarikatı olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere dün New York'ta mahkemeye çıkarıldı.

    Allison Mack
    Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack'ten itiraf: Bazı kadınların 'seks tarikatına' katılmalarını sağladım
    Federal Savcı Tanja Hajjar, Raniere’i, aralarında genç kızların da bulunduğu kadınları seks kölesine dönüştüren bir ‘avcı’ diye niteledi. Raniere’in avukatı ise müvekkilinin ‘gizli bir kadın topluluğu’ yarattığını öne sürdü.

    "Sanık onları hem duygusal hem de cinsel olarak kullandı" diyen Hajjar, Raniere'nin kadınları çıplak fotoğrafları ve parayla tehdit ettiğini, ayrıca onun otoritesine kimsenin karşı çıkamadığını söyledi.

    Raniere'nin daha iyi bir hayat, daha fazla para gibi vaatlerle kandırdığı kadınlardan cinsel açıdan sömürdüğünü belirten Savcı, Nxivm'i de ‘kriminal bir örgüt’ olarak tanımladı.

    Hajjar, “Lider olduğunu iddia ediyor, ancak o bir dolandırıcı” dedi.

    AVUKAT: İYİ NİYETİ OLAN İYİ BİR ADAM

    Raniere’in avukatı Marc Agnifilo ise, müvekkilini ‘iyi niyeti olan, iyi bir adam’ olarak niteledi ve “Kadınlara nasıl hassas olunacağını öğretti” dedi.

    Uluslararası Yoga Günü
    © AFP 2019 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
    Dünyanın en büyük yoga okulunun kurucusu, seks tarikatı kurma suçlaması ile karşı karşıya
    Nxivm'e katılan kadınların hepsinin gönüllü olarak bu adımı attığını belirten Agnifilo, bu açıdan Raniere'in istismarcı bir suç şebekesinin başı değil, sadece bir yönetici olduğunu savundu.

    1998’DE KURULDU, KİŞİSEL GELİŞİM DİYE TANITILDI

    ‘Nexium’ diye okunan Nxivm isimli grubun 1998'de kurulup, kişisel gelişim programı olarak tanıtıldığı ve ‘efendi ve köle’ sistemiyle işleyen bir 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıkmıştı.

    Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.

    Keith Raniere’in gruptaki tek erkek olduğu ve grubun 'liderliğini' yürüttüğü belirtiliyor.

    NELERLE SUÇLANIYOR?

    Papa Francesco
    © REUTERS / Max Rossi
    Papa Francis: Rahipler çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandı
    Raniere, Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınmıştı. Keith Raniere; kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmekle, aç bırakmakla, adının baş harflerini vücutlarına damgalamakla, tehdit edip cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

    Nxivm adlı grup ise, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğraması gibi suçlar için paravan olmakla suçlanıyor.

    Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman’ında aralarından olduğu beş kadın Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.  

    Dolayısıyla hâkim karşısına sadece Raniere çıkıyor. Raniere, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Duruşmaların altı hafta sürmesi bekleniyor.

    Duruşmalarda Raniere'nin ‘kölesi’ oldukları iddia edilen bazı kadınların ifade vermesi bekleniyor.

     

     

     

    Etiketler:
    Marc Agnifilo, Tanja Hajjar, Keith Raniere, Mahkeme, seks kölesi, seks tarikatı, Nxivm, New York, ABD
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