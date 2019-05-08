ABD'deki 'seks tarikatı' davası başladı, Nxivm'in kurucusu hâkim karşısında

"Sanık onları hem duygusal hem de cinsel olarak kullandı" diyen Hajjar, Raniere'nin kadınları çıplak fotoğrafları ve parayla tehdit ettiğini, ayrıca onun otoritesine kimsenin karşı çıkamadığını söyledi.
Raniere'nin daha iyi bir hayat, daha fazla para gibi vaatlerle kandırdığı kadınlardan cinsel açıdan sömürdüğünü belirten Savcı, Nxivm'i de ‘kriminal bir örgüt’ olarak tanımladı.
Hajjar, “Lider olduğunu iddia ediyor, ancak o bir dolandırıcı” dedi.
AVUKAT: İYİ NİYETİ OLAN İYİ BİR ADAM
Raniere’in avukatı Marc Agnifilo ise, müvekkilini ‘iyi niyeti olan, iyi bir adam’ olarak niteledi ve “Kadınlara nasıl hassas olunacağını öğretti” dedi.
1998’DE KURULDU, KİŞİSEL GELİŞİM DİYE TANITILDI
‘Nexium’ diye okunan Nxivm isimli grubun 1998'de kurulup, kişisel gelişim programı olarak tanıtıldığı ve ‘efendi ve köle’ sistemiyle işleyen bir 'seks tarikatı' olduğu ortaya çıkmıştı.
Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.
Keith Raniere’in gruptaki tek erkek olduğu ve grubun 'liderliğini' yürüttüğü belirtiliyor.
NELERLE SUÇLANIYOR?
Nxivm adlı grup ise, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğraması gibi suçlar için paravan olmakla suçlanıyor.
Smallville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman’ında aralarından olduğu beş kadın Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.
Dolayısıyla hâkim karşısına sadece Raniere çıkıyor. Raniere, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Duruşmaların altı hafta sürmesi bekleniyor.
Duruşmalarda Raniere'nin ‘kölesi’ oldukları iddia edilen bazı kadınların ifade vermesi bekleniyor.
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