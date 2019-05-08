Nasıl olabilir?: Trump 1985 ile 1994 yılları arasında 1 milyar dolardan fazla para kaybetti

Babasından servet devralmasına rağmen seçim kampanyasında kendi çabasıyla milyarder olduğunu iddia eden ve mali başarısıyla övünen Donald Trump, diğer yandan vergi beyanlarını kamuoyuna açıklamamakta baştan beri ısrar ediyor.
'MEŞRU YASAL AMAÇTAN YOKSUN'
Son dönemde Kongre'nin baskıyı artırmasına karşın pazartesi günü Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın son 6 yıllık vergi beyanlarını Temsilciler Meclisi'ne vermeyi reddetti.
Meclis'in vergi kaynağı yaratmadan sorumlu Yöntemler ve Araçlar Komisyonu Başkanı Richard Neal’e mektup gönderen Mnuchin, talebin meşru yasal amaçtan yoksun olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın tavsiye kararını dikkate alarak Maliye Bakanlığı'nın istenen beyanları açıklama ve bilgi paylaşma konusunda yetkili olmadığı kanaatine vardığını savundu.
'HER YIL 250 MİLYON DOLAR ZARAR'
NYT'nin haberi, Kongre'nin talep ettiği son 6 yıllık vergi beyanlarını kapsamıyor.
Habere göre, Trump'ın işletmeleri, 1990 ve 1991 yıllarının her birinde 250 milyon dolardan fazla kayba uğradı. O yıllarda diğer vergi mükelleflerinin en yakın zararları bunun yarısından bile azdı.
'DÜNYAYA 413 MİLYON DOLARLA GELDİ'
Gazete, daha önceki haberlerinde, 1990'larda Trump'ın ebeveynlerinin vergi kaçırmasına tam sahtekarlık içeren şekilde yardım ettiği, ebeveynlerinin sahte bir şirket üzerinden milyonlarca doları saklamasına kendisiyle kardeşlerinin yardımcı olduğunu yazmıştı.
Bugün vergi beyanlarına göre batık olması gerektiğine dair haberin patlak vermesi üzerine Trump, o dönemde yapı sektörünün çok büyük borç silme ve değer düşürme operasyonları yaptığını, bu şartlar altında zarar bildirme ve vergi ziyaında bulunmanın kaçınılmaz olduğunu savundu.
Bunun bankalarla yeniden müzakere için avantajlı bir yöntem olduğunu da söyleyen ABD Başkanı, NYT'nin haberini 'Yalan Haber ile son derece isabetsiz bir suikast girişimi' diye niteledi.
Real estate developers in the 1980’s & 1990’s, more than 30 years ago, were entitled to massive write offs and depreciation which would, if one was actively building, show losses and tax losses in almost all cases. Much was non monetary. Sometimes considered “tax shelter,” ......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019
Ancak Trump, NYT'nin haberinde hangi unsurların yalan olduğunu belirtmedi.
How did a billion-dollar loser become president? Back in 2016, before Trump was even nominated by the GOP, @jimlewis99 wrote this insanely relevant and smart piece about the liberal media's role in constructing the fiction of Trump. https://t.co/iPpM41iVih— Peter Maass (@maassp) May 8, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)