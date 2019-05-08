Nasıl olabilir?: Trump 1985 ile 1994 yılları arasında 1 milyar dolardan fazla para kaybetti

Kongre'nin son 6 yıllık vergi beyannamelerini sunması talebini ısrarla reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın 1985-94 arasındaki vergi kayıtlarına göre 1.17 milyar dolar zarar bildirdiği ileri sürüldü. O dönemde başka mükelleflerin buna en yakın zarar bildiriminin yarısını bile bulmaması, Trump'ın sahtekarlık yaptığı şüphelerini diriltti.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Başkanlık yaptığım için muazzam miktarda para kaybediyorum

Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın başı olarak girdiği 2016 seçimlerinden ABD Başkanlığı koltuğuna geçen Donald Trump'ın vergi beyannamelerinin yayımlanmasını yönetimi tarafından engellenirken New Tork Times (NYT) devreye girdi. 1985-94 arasındaki vergi kayıtlarına yasal erişimi bulunan bir kaynakla görüşen gazete, o dönemde Trump'a bağlı işletmelerin 1.17 milyar dolar zarar bildirdiğini aktardı. NYT, Trump'ın birbirini takip eden yıllarda en çok para kaybeden ABD vatandaşı olduğuna, kendisi kadar para kaybeden ikinci bir vatandaş çıkmadığına dikkat çekti.

Babasından servet devralmasına rağmen seçim kampanyasında kendi çabasıyla milyarder olduğunu iddia eden ve mali başarısıyla övünen Donald Trump, diğer yandan vergi beyanlarını kamuoyuna açıklamamakta baştan beri ısrar ediyor.

'MEŞRU YASAL AMAÇTAN YOKSUN'

Son dönemde Kongre'nin baskıyı artırmasına karşın pazartesi günü Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın son 6 yıllık vergi beyanlarını Temsilciler Meclisi'ne vermeyi reddetti.

Meclis'in vergi kaynağı yaratmadan sorumlu Yöntemler ve Araçlar Komisyonu Başkanı Richard Neal’e mektup gönderen Mnuchin, talebin meşru yasal amaçtan yoksun olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın tavsiye kararını dikkate alarak Maliye Bakanlığı'nın istenen beyanları açıklama ve bilgi paylaşma konusunda yetkili olmadığı kanaatine vardığını savundu.

'HER YIL 250 MİLYON DOLAR ZARAR'

© AP Photo / Evan Vucci 'Demokratlar, Trump'ın vergi beyannamesini göremeyecek'

NYT'nin haberi, Kongre'nin talep ettiği son 6 yıllık vergi beyanlarını kapsamıyor.

Habere göre, Trump'ın işletmeleri, 1990 ve 1991 yıllarının her birinde 250 milyon dolardan fazla kayba uğradı. O yıllarda diğer vergi mükelleflerinin en yakın zararları bunun yarısından bile azdı.

'DÜNYAYA 413 MİLYON DOLARLA GELDİ'

Gazete, daha önceki haberlerinde, 1990'larda Trump'ın ebeveynlerinin vergi kaçırmasına tam sahtekarlık içeren şekilde yardım ettiği, ebeveynlerinin sahte bir şirket üzerinden milyonlarca doları saklamasına kendisiyle kardeşlerinin yardımcı olduğunu yazmıştı.

© REUTERS / Leah Millis Trump'ın vergi beyannamesi mercek altında

Buna göre 3 yaşından itibaren Trump'a babasının emlak imparatorluğundan en az 413 milyon dolar kaldı.

Bugün vergi beyanlarına göre batık olması gerektiğine dair haberin patlak vermesi üzerine Trump, o dönemde yapı sektörünün çok büyük borç silme ve değer düşürme operasyonları yaptığını, bu şartlar altında zarar bildirme ve vergi ziyaında bulunmanın kaçınılmaz olduğunu savundu.

Bunun bankalarla yeniden müzakere için avantajlı bir yöntem olduğunu da söyleyen ABD Başkanı, NYT'nin haberini 'Yalan Haber ile son derece isabetsiz bir suikast girişimi' diye niteledi.

Real estate developers in the 1980’s & 1990’s, more than 30 years ago, were entitled to massive write offs and depreciation which would, if one was actively building, show losses and tax losses in almost all cases. Much was non monetary. Sometimes considered “tax shelter,” ...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019

Ancak Trump, NYT'nin haberinde hangi unsurların yalan olduğunu belirtmedi.

How did a billion-dollar loser become president? Back in 2016, before Trump was even nominated by the GOP, @jimlewis99 wrote this insanely relevant and smart piece about the liberal media's role in constructing the fiction of Trump. https://t.co/iPpM41iVih — Peter Maass (@maassp) May 8, 2019

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