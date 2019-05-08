Cinsel taciz ithamı altındaki Biden'a füze: Her zaman bana sarılıp öpebilirsin

Kadınlarla çocuklara yönelik sarkıntılığa varacak şekilde öpmeye ve aşırı samimi el hareketleri yapmaya meraklı Biden, salı günü Nevada eyaletinde düzenlediği önseçim mitinginde esprili şekilde konuşuyordu ki, neye uğradığını şaşırdı.
Woman shouts 'you can hug and kiss me any time' to Joe Biden at presidential campaign rally pic.twitter.com/rZhtQzIKlZ— The Independent (@Independent) May 8, 2019
Biden mahçup şekilde başını öne eğerken salondan çılgın kahkahalar ve alkışlar yükseldi.
'ÇOK NAZİKSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİM'
Medyaya göre bir Biden destekçisi olan kadının bağırışı, Demokrat Parti'nin kıdemli ismi hakkındaki taciz suçlamalarının film şeridi gibi zihinlerden geçmesine vesile oldu.
Bu yüzden Joe Biden'ın adaylık kampanyasının başı dertte. Google'da aramaya kalkanlar Biden'ın resmi sitesini sayfalar boyunca bulamıyor.
In reference to that article going around about the parody Joe Biden site beating his official site on Google: I just searched "Joe Biden" & then scrolled through 12 pages of results. His website didn't show up... at all. A few paid links to his ActBlue account and that's it. pic.twitter.com/KKwnO9PYto— Josh Klemons (@jlemonsk) May 7, 2019
Onun yerine Biden'ı şakayla karışık tacizcilikle suçlayan bir parodi sitesi, resmi sitevari görünümle kullanıcıların karşısına hemen ilk sayfada çıkıyor.
I am still trying to find @JoeBiden's campaign website. I thought I found it but turns it was a parody website which is appearing before his actual website in google searches. This is your new front-runner, Democrats? Jesus Christ. pic.twitter.com/1yiKxwkyDU— Does Mayor Pete's Site Have An Issues Section Yet? (@PeteNeedsIssues) May 6, 2019
This Joe Biden website really is something. https://t.co/2VG8ORUaaI— Ian MacAllen (@IanMacAllen) May 7, 2019
Bir yandan "Hiçbir erkeğin kadına el sürmek gibi bir hakkı yoktur" sözüne yer verilirken, diğer yandan Biden'ın kadınlarla çocuklar kendisinden kaçınmak isterken onları zorla öpüp okşadığı görüntülerden geçilmiyor. Sitede daha pek çok sarkastik gönderme bulunuyor.
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