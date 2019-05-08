Cinsel taciz ithamı altındaki Biden'a füze: Her zaman bana sarılıp öpebilirsin

Demokrat Partili başkan aday adayı Joe Biden'ın düzenlediği mitingde kadınlarla çocuklara yönelik 'sarkıntılık' diye yorumlanabilen hareketleri yeniden gündeme geldi. Destekçisi olduğu sanılan bir kadının "Her zaman bana sarılıp öpebilirsin" diye bağırmaya başlaması, Biden'ı zorda bıraktı.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Demokrat Partili siyasiler kervanına katılan eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden, şimdilik . Ama 'cinsel taciz' diye yorumlanmaya açık hareketleri, 76 yaşındaki kurt siyasetçinin peşini bırakmıyor.

Kadınlarla çocuklara yönelik sarkıntılığa varacak şekilde öpmeye ve aşırı samimi el hareketleri yapmaya meraklı Biden, salı günü Nevada eyaletinde düzenlediği önseçim mitinginde esprili şekilde konuşuyordu ki, neye uğradığını şaşırdı.

Woman shouts 'you can hug and kiss me any time' to Joe Biden at presidential campaign rally pic.twitter.com/rZhtQzIKlZ — The Independent (@Independent) May 8, 2019

© REUTERS / BRIAN SNYDER Biden başkan adaylığını açıkladı

Biden, "Size kötü bir haberim var, ben çok sık geri gelirim, şaka yaptığımı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Herkes kadar çok çalışıp Nevada'yı kazanacağım ve sizin güveninizle desteğinizi kazanmak için burada olacağım. Burası benim eski mahallem gibi" diye konuşurken, bir kadın, "Her zaman bana sarılıp öpebilirsin" diye bağırmaya başladı.

Biden mahçup şekilde başını öne eğerken salondan çılgın kahkahalar ve alkışlar yükseldi.

'ÇOK NAZİKSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİM'

40 yıldır siyasetin içinde bulunan ve 8 yıl boyunca Obama'nın yardımcılığını yapan Biden, bu manzara karşısında istavroz çıkarıp bir yutkunma sesi verdi. Yine salondakilerin kahkahaları arasında gülerek "Çok naziksiniz, teşekkür ederim" dedi.

Medyaya göre bir Biden destekçisi olan kadının bağırışı, Demokrat Parti'nin kıdemli ismi hakkındaki taciz suçlamalarının film şeridi gibi zihinlerden geçmesine vesile oldu.

Bu yüzden Joe Biden'ın adaylık kampanyasının başı dertte. Google'da aramaya kalkanlar Biden'ın resmi sitesini sayfalar boyunca bulamıyor.

In reference to that article going around about the parody Joe Biden site beating his official site on Google: I just searched "Joe Biden" & then scrolled through 12 pages of results. His website didn't show up... at all. A few paid links to his ActBlue account and that's it. pic.twitter.com/KKwnO9PYto — Josh Klemons (@jlemonsk) May 7, 2019

Onun yerine Biden'ı şakayla karışık tacizcilikle suçlayan bir parodi sitesi, resmi sitevari görünümle kullanıcıların karşısına hemen ilk sayfada çıkıyor.

I am still trying to find @JoeBiden's campaign website. I thought I found it but turns it was a parody website which is appearing before his actual website in google searches. This is your new front-runner, Democrats? Jesus Christ. pic.twitter.com/1yiKxwkyDU — Does Mayor Pete's Site Have An Issues Section Yet? (@PeteNeedsIssues) May 6, 2019

This Joe Biden website really is something. https://t.co/2VG8ORUaaI — Ian MacAllen (@IanMacAllen) May 7, 2019

© REUTERS / JONATHAN ERNST Trump: Genç, kıpır kıpır bir erkeğim

'Joebiden.info' adresli sitede Amerika'nın sorunlarına 'el atma' yaklaşımını benimsediği ve Amerikan halkının 'içinin en derinliklerinde' ne hissettiğini bildiği belirtilen Biden için "Kendini seçmenlere açıp göstermekten mutlu olur ve yoluna çakan herkesin üstüne çıkar" deniliyor.

Bir yandan "Hiçbir erkeğin kadına el sürmek gibi bir hakkı yoktur" sözüne yer verilirken, diğer yandan Biden'ın kadınlarla çocuklar kendisinden kaçınmak isterken onları zorla öpüp okşadığı görüntülerden geçilmiyor. Sitede daha pek çok sarkastik gönderme bulunuyor.