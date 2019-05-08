Kayıt
00:40 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford

    ABD'den 'İran tehdine karşı' Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 02

    ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Senato'da İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderme sürecinin detaylarını anlattı.

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 'İran'ın muhtemel saldırılarına karşı' Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını sevk etmeden önce İran'a, söz konusu tehdidi fark ettiklerini ve buna yanıt verecek şekilde hazırlandıklarına dair mesaj verildiğini açıkladı.

    Trump CENTCOM toplantısında
    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD ordusu: İran, ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında

    Orgeneral Dunford ve Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Senato Tahsisatlar Alt Komitesinde 2020 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda, ABD'nin İran, tehdidine karşı Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderme sürecinin detaylarını anlattı.

    Shanahan, cuma günü İran'ın planlamalarına yönelik Orta Doğu'dan kritik ve son derece güvenli bir istihbarat aldıklarını söyledi.

    Daha sonra aynı gün söz konusu istihbaratın kaynakları ve tam olarak ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Shanahan, şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi günü ise Genelkurmay Başkanı ve ben CENTCOM'dan Orgeneral McKenzie (CENTCOM Komutanı) ile söz konusu istihbaratın üzerinden tekrar geçtik. Cumartesi öğleden sonra (McKenzie) bize buna nasıl karşılık verebileceğimize dair seçeneklerle geldi ve onay istediğini söyledi. Daha sonra bunu (sevkiyatı) Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile koordine ederek gerçekleştirdik."

    'KUVVETLERİMİZİ KARŞILIK VERECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRDIĞIMIZA DAİR MESAJLAR GÖNDERDİK'

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    'ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf'

    Dunford ise Kongrenin neden önce bilgilendirilmediğine ilişkin bir soruya, "Hafta sonu ana odağımız caydırma üzerine idi. Biz cuma günü istihbaratı aldığımızda İran'a, tehdidi fark ettiğimizi ve kuvvetlerimizi karşılık verecek şekilde konumlandırdığımıza dair bazı mesajlar gönderdik" yanıtını verdi. 

    Bakan Vekili Shanahan'a Lincoln uçak gemisini bölgeye göndermeyi kendisinin de tavsiye ettiğini belirten Dunford, "Bizim orada istediğimiz şey, insanımıza veya ortaklarımıza yönelik bir saldırıya vereceğimiz yanıtta muğlaklık olmasın diye Lincoln ve bombardıman grubunun hızlı bir şekilde bölgeye geçişini sağlamaktı" dedi.

    USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu, bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlandırılmıştı. USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunda, Abraham Lincoln uçak gemisinin yanı sıra 7'nci Uçak Gemisi Hava Filosu, bir güdümlü füze kruvazörü ve 4 muhrip gemisi bulunuyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre bombardıman görev gurubunda ise 4 nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçağı yer alıyor. 

    'İRAN'A NET VE KESİN BİR MESAJ'

    © AP Photo / Hassan Ammar
    'ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf'

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün yaptığı açıklamada, uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

    Konuyla ilgili soruları yazılı yanıtlayan CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, CENTCOM'un, son zamanlarda İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık emareler görmesi üzerine kuvvet talebinde bulunduğunu belirtmişti.

    'İSTİHBARAT İSRAİL'DEN'

    Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, İsrail istihbaratının, İran'ın bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ABD'ye ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia ediliyor.

    İsrail istihbaratının iki hafta önce Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında İran'ın muhtemel birkaç planını Amerikan yönetimine aktardığı belirtilirken, İran'ın, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırabileceği bilgisinin verildiği öne sürülmüştü.

    İlgili konular:

    Financial Times: ABD, Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planlıyor
    İran Petrol Bakanı: ABD ve iki komşu ülke İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor
    Zarif: İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor
    Etiketler:
    ABD-İran İlişkileri, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Genelkurmay Başkanlığı, Partick Shanahan, Joseph F. Dunford, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq
    Karikatür
    İran: Nükleer anlaşmadaki çıkarlarımız korunmazsa, 60 gün içinde zenginleştirilmiş uranyum seviyesini arttıracağız
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet