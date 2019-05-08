ABD'den 'İran tehdine karşı' Ortadoğu'ya uçak gemisi sevkiyatı açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 'İran'ın muhtemel saldırılarına karşı' Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını sevk etmeden önce İran'a, söz konusu tehdidi fark ettiklerini ve buna yanıt verecek şekilde hazırlandıklarına dair mesaj verildiğini açıkladı.

© REUTERS / Carlos Barria ABD ordusu: İran, ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında

Orgeneral Dunford ve Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Senato Tahsisatlar Alt Komitesinde 2020 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda, ABD'nin İran, tehdidine karşı Orta Doğu'ya uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderme sürecinin detaylarını anlattı.

Shanahan, cuma günü İran'ın planlamalarına yönelik Orta Doğu'dan kritik ve son derece güvenli bir istihbarat aldıklarını söyledi.

Daha sonra aynı gün söz konusu istihbaratın kaynakları ve tam olarak ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Shanahan, şu ifadeleri kullandı: "Cumartesi günü ise Genelkurmay Başkanı ve ben CENTCOM'dan Orgeneral McKenzie (CENTCOM Komutanı) ile söz konusu istihbaratın üzerinden tekrar geçtik. Cumartesi öğleden sonra (McKenzie) bize buna nasıl karşılık verebileceğimize dair seçeneklerle geldi ve onay istediğini söyledi. Daha sonra bunu (sevkiyatı) Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile koordine ederek gerçekleştirdik."

'KUVVETLERİMİZİ KARŞILIK VERECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRDIĞIMIZA DAİR MESAJLAR GÖNDERDİK'

© Sputnik / Vitaliy Podvitski 'ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf'

Dunford ise Kongrenin neden önce bilgilendirilmediğine ilişkin bir soruya, "Hafta sonu ana odağımız caydırma üzerine idi. Biz cuma günü istihbaratı aldığımızda İran'a, tehdidi fark ettiğimizi ve kuvvetlerimizi karşılık verecek şekilde konumlandırdığımıza dair bazı mesajlar gönderdik" yanıtını verdi.

Bakan Vekili Shanahan'a Lincoln uçak gemisini bölgeye göndermeyi kendisinin de tavsiye ettiğini belirten Dunford, "Bizim orada istediğimiz şey, insanımıza veya ortaklarımıza yönelik bir saldırıya vereceğimiz yanıtta muğlaklık olmasın diye Lincoln ve bombardıman grubunun hızlı bir şekilde bölgeye geçişini sağlamaktı" dedi.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu, bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlandırılmıştı. USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz grubunda, Abraham Lincoln uçak gemisinin yanı sıra 7'nci Uçak Gemisi Hava Filosu, bir güdümlü füze kruvazörü ve 4 muhrip gemisi bulunuyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre bombardıman görev gurubunda ise 4 nükleer silah kapasiteli B-52 bombardıman uçağı yer alıyor.

'İRAN'A NET VE KESİN BİR MESAJ'

© AP Photo / Hassan Ammar 'ABD'nin İran kıyılarına göndereceği USS Abraham Lincoln 100 bin tonluk bir blöf'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün yaptığı açıklamada, uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

Konuyla ilgili soruları yazılı yanıtlayan CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, CENTCOM'un, son zamanlarda İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık emareler görmesi üzerine kuvvet talebinde bulunduğunu belirtmişti.

'İSTİHBARAT İSRAİL'DEN'

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, İsrail istihbaratının, İran'ın bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ABD'ye ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia ediliyor.

İsrail istihbaratının iki hafta önce Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında İran'ın muhtemel birkaç planını Amerikan yönetimine aktardığı belirtilirken, İran'ın, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırabileceği bilgisinin verildiği öne sürülmüştü.