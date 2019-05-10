Bolton, üst düzey CIA ve Pentagon yetkilileriyle bir araya geldi: Gündem İran

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, ABD'ye USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran'a mesaj verme amacıyla Akdeniz'e giriş yapmasından önce Beyaz Saray'da CIA ve Pentagon başkanları ve üst düzey yetkilileri ile kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un geçtiğimiz haftalarda bir dizi üst düzey istihbarat ve askeri yetkiliyle Beyaz Saray'da kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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29 Nisan'da CIA merkezinde gerçekleştirilen toplantı 'nadir ve 'olağandışı' olarak nitelendirildi.

'Ulusal güvenlik' konulu toplantıları genellikle Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlendiği biliniyor.

The Hill'in aktardığına göre, söz konusu toplantıya üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve kabine üyeleri katılmadı.

Bolton ile birlikte toplantının katılımcıları arasında CIA Direktörü Gina Haspel, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats dahil olmak üzere bir dizi ABD'li yetkili yer aldı.

Yine The Hill, toplantının gündeminin İran olduğunu öne sürdü. Toplantıda masaya yatırılan konu tam olarak belirtilmese de İran'a karşı askeri caydırıcılığı artırmaya dönük faaliyetlerin ele alınmadığı iddia edildi.

NBC News'e konuşan ABD'li eski istihbarat ve ordu yetkilileri, toplantının türünün ilk örneği olmadığını belirterek, "Bu tür toplantılar CIA merkezinde üst düzey yetkililere, mevcut operasyonların sonuçları ya da yenileri için seçenekler ya da çok hassas gizli eylemler hakkında bilgi vermek için yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sorunları detaylandıran NBC News, ABD'nin İran'da yalnızca CIA merkezinde gözden geçirilebilecek çok özel bir istihbarat toplama kabiliyetine sahip olduğunu bildirdi.

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USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubu bir tatbikat için İtalya açıklarında konuşlu bulunuyordu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklama ile uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.

Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine 'net ve kesin bir mesaj' olarak nitelemişti.