Bolton, üst düzey CIA ve Pentagon yetkilileriyle bir araya geldi: Gündem İran

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un geçtiğimiz haftalarda bir dizi üst düzey istihbarat ve askeri yetkiliyle Beyaz Saray'da kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
'Ulusal güvenlik' konulu toplantıları genellikle Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlendiği biliniyor.
The Hill'in aktardığına göre, söz konusu toplantıya üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve kabine üyeleri katılmadı.
Bolton ile birlikte toplantının katılımcıları arasında CIA Direktörü Gina Haspel, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats dahil olmak üzere bir dizi ABD'li yetkili yer aldı.
NBC News'e konuşan ABD'li eski istihbarat ve ordu yetkilileri, toplantının türünün ilk örneği olmadığını belirterek, "Bu tür toplantılar CIA merkezinde üst düzey yetkililere, mevcut operasyonların sonuçları ya da yenileri için seçenekler ya da çok hassas gizli eylemler hakkında bilgi vermek için yapıldı" ifadelerini kullandı.
Sorunları detaylandıran NBC News, ABD'nin İran'da yalnızca CIA merkezinde gözden geçirilebilecek çok özel bir istihbarat toplama kabiliyetine sahip olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün yaptığı açıklama ile uçak gemisinin, bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini açıklamıştı.
Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine 'net ve kesin bir mesaj' olarak nitelemişti.
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