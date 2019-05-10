ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Savaş istemiyoruz

Yaptığı açıklamada, "ABD, ortaklarımız ve müttefiklerimizin yanıtı açıktı: Savaş istemiyoruz" diyen Pompeo, "Fakat İran'ın 40 yıldan beri Amerikan askerlerini öldürmesi, Amerikan tesislerine saldırması ve Amerikalıları rehin alması kendimizi savunmamız gerektiğini sürekli hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Pompeo, şöyle devam etti:
"Tahran'daki rejim, kendisi veya vekilleri tarafından ABD menfaatlerine veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırının hızlı ve kararlı bir ABD tepkisi ile yanıt alacağını anlamalıdır."
NEW from @SecPompeo: We do not seek war. But Iran’s forty years of killing American soldiers, attacking American facilities, and taking American hostages is a constant reminder that we must defend ourselves. pic.twitter.com/2b8dYIKHRS— Christina Ruffini (@EenaRuffini) May 9, 2019
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