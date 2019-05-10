ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Savaş istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, İran'ın son birkaç hafta içinde 'yükselen bir dizi tehditkar eylem ve açıklamada bulunduğunu' söyledi.

© AP Photo / Carolyn Kaster Bolton, üst düzey CIA ve Pentagon yetkilileriyle bir araya geldi: Gündem İran

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile yükselen gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada, "ABD, ortaklarımız ve müttefiklerimizin yanıtı açıktı: Savaş istemiyoruz" diyen Pompeo, "Fakat İran'ın 40 yıldan beri Amerikan askerlerini öldürmesi, Amerikan tesislerine saldırması ve Amerikalıları rehin alması kendimizi savunmamız gerektiğini sürekli hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Pompeo, şöyle devam etti:

"Tahran'daki rejim, kendisi veya vekilleri tarafından ABD menfaatlerine veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırının hızlı ve kararlı bir ABD tepkisi ile yanıt alacağını anlamalıdır."