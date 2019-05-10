WikiLeaks'in bilgi kaynağı Manning 62 günlük hapis cezasını tamamladı, bir mahkeme celbi daha aldı

Chelsea Manning, 16 Mayıs’ta tekrar büyük jüri önüne çıkacak.
Avukatlar, “Chelsea sorulara cevap vermeyi reddetmeyi sürdürecek ve biz de ifade vermeyi reddetmesinin haklı sebepleri olduğunu kanıtlamak için mevcut tüm yasal savunmamızı yapacağız” dedi.
MANNING: BENİ İFADE İÇİN İKNA EDECEK HİÇBİR ŞEY YOK
Geçtiğimiz hafta yazılı bir açıklama yapan Chelsea Manning, ‘herhangi bir jüri karşısında ifade verme konusunda hiçbir şeyin kendisini ikna edemeyeceğini’ söylemişti. Manning, “Şimdiye kadar bu yaşananlar benim uzun süredir inandığım şeyi doğruluyor; büyük jüriler federal hükümetlerin siyasi muhalifleri ve aktivistleri taciz etmek için kullandığı miadını doldurmuş araçlar” demişti.
SAVCI: İFADE VERENE KADAR HAPİSTE KALACAK
Hilton, Manning'in ifade vermeyi kabul eden kadar ya da jüri çalışmasını tamamlayana kadar cezaevinde kalacağını ifade etmişti.
2013 yılında görülen davada ifade verdiğini hatırlatan Manning ise daha fazla soruya cevap vermeyeceğini söylüyor.
ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İFŞAAT
Eski adı Bradley olan Manning, cinsiyet değişikliği ameliyatının ardından Chelsea adını almıştı.
Eski ABD Başkan Barack Obama, görevi bırakmadan hemen önce Manning'in cezasını dört aya indirmişti, böylece Manning 2017 yılında tahliye edilmişti.
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