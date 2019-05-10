WikiLeaks'in bilgi kaynağı Manning 62 günlük hapis cezasını tamamladı, bir mahkeme celbi daha aldı

ABD'nin askeri ve diplomatik sırlarını WikiLeaks ile paylaşan eski ordu istihbarat analisti Chelsea Manning, büyük jüri önünde ifade vermeyi reddettiği gerekçesiyle aldığı 62 günlük hapis cezasını tamamladığı için tahliye edildi. Ancak yeniden jüri önüne çıkması için bir mahkeme celbi daha aldı.

Chelsea Manning’in avukatları tarafından yapılan açıklamada, “62 günlük hapsin ardından Chelsea bugün Alexandria Islahevinden çıkarıldı. Ancak maalesef tahliyesinin hemen ardından Chelsea yeni bir mahkeme davetiyesi aldı. Bu nedenle muhtemelen bir kez daha mahkemeye saygısızlıkla suçlanabilir ve tekrar tutuklanabilir” denildi.

Chelsea Manning, 16 Mayıs’ta tekrar büyük jüri önüne çıkacak.

Avukatlar, “Chelsea sorulara cevap vermeyi reddetmeyi sürdürecek ve biz de ifade vermeyi reddetmesinin haklı sebepleri olduğunu kanıtlamak için mevcut tüm yasal savunmamızı yapacağız” dedi.

MANNING: BENİ İFADE İÇİN İKNA EDECEK HİÇBİR ŞEY YOK

Geçtiğimiz hafta yazılı bir açıklama yapan Chelsea Manning, ‘herhangi bir jüri karşısında ifade verme konusunda hiçbir şeyin kendisini ikna edemeyeceğini’ söylemişti. Manning, “Şimdiye kadar bu yaşananlar benim uzun süredir inandığım şeyi doğruluyor; büyük jüriler federal hükümetlerin siyasi muhalifleri ve aktivistleri taciz etmek için kullandığı miadını doldurmuş araçlar” demişti.

SAVCI: İFADE VERENE KADAR HAPİSTE KALACAK

© REUTERS / Suzanne Cordeiro WikiLeaks'in kaynağı Manning'i ihbar eden hacker ölü bulundu

Virginia eyaletinin Alexandria şehrinde devam eden soruşturmada, Bölge Savcısı Claude Hilton, anayasada yer alan sessiz kalma hakkına dayanarak ifade vermeyen Manning'in mahkemenin kararına uymadığına dolayısıyla cezaevine gönderilmesine hükmetmişti.

Hilton, Manning'in ifade vermeyi kabul eden kadar ya da jüri çalışmasını tamamlayana kadar cezaevinde kalacağını ifade etmişti.

2013 yılında görülen davada ifade verdiğini hatırlatan Manning ise daha fazla soruya cevap vermeyeceğini söylüyor.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İFŞAAT

© AP Photo / Matt Dunham WikiLeaks kurucusu Assange'a 50 hafta hapis cezası verildi

Chelsea Manning, 2010'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği ‘gizli askeri bilgileri' WikiLeaks'e sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında 35 yıl hapse mahkûm edilmişti. Sızıntı, ABD tarihindeki en büyük ifşaatlardan biri olarak tarihe geçmişti.

Eski adı Bradley olan Manning, cinsiyet değişikliği ameliyatının ardından Chelsea adını almıştı.

Eski ABD Başkan Barack Obama, görevi bırakmadan hemen önce Manning'in cezasını dört aya indirmişti, böylece Manning 2017 yılında tahliye edilmişti.