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13:27 10 Mayıs 2019
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    James Jeffrey

    Jeffrey’den güvenli bölge açıklaması: Derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık

    © AA / Samuel Corum
    ABD
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    Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge'yle ilgili konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık” dedi.

    Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesinden İbrahim Hamidi’ye konuşan Jeffrey, ABD'nin Türkiye'yle görüştüğü güvenli bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
    © AA / Arif Akdoğan
    Akar ve Jeffrey, Suriye'yi konuştu
    Güvenli bölge ile ilgili olarak, Türkiye ile ilkeler konusunda hemfikir olduğunuz ancak bölgenin sınırları hakkında anlaşılmadığı doğru mu? sorusu üzerine Jeffrey şunları söyledi:

    “Diplomatik ayrıntılara girmek istemiyorum, fakat şunları söyleyebilirim; Bölge, Fırat'ın doğusundaki Türkiye-Suriye sınırı boyunca olacak. Alanın derinliği konusunda henüz bir fikir birliğine varmadık. Bizim ve Türkiye’nin bu konuya ilişkin görüşlerimiz var. Türkiye kendi tutumunu açıkladı.

    ‘GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLAYACAĞIMIZI VE TÜRK VE AMERİKAN VARLIĞINI KONUŞUYORUZ’

    Hala bölgedeki güvenliği nasıl sağlayacağımızı ve Türk ve Amerikan varlığını konuşuyoruz. Bunlar hakkında müzakerelerde bulunuyoruz. Çok ilerleme kaydettik. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede nihai bir anlaşmaya varmak istiyoruz.”

    ‘ÖCALAN’LA KOORDİNASYON OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM’

    © AA /
    Öcalan 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürüldü
    Abdullah Öcalan'ın Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Şam'la diyaloğa teşvik edilmesine ilişkin açıklamalarının ABD ve Türkiye’nin güvenli bölge müzakere sürecinin bir parçası olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Jeffrey, “Bu sorunun, Türkiye'nin ve Öcalan'ın tutumunu benden daha iyi bilenlere sorulması gerekiyor. Öcalan’la ya da ona yakın insanlarla koordinasyon olmadığını söyleyebilirim” dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘IŞİD’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. IŞİD’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti yaratıyor.

    Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    YPG, Donald Trump, Abdullah Öcalan, DSG, Türkiye, Suriye, ABD, James Jeffrey
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