ABD 'Venezüella bağlantılı' iki şirket ve iki gemiyi yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, web sitesinde yayımladığı açıklamada, Venezüella'ya yönelik yaptırımlar listesine iki şirket ve iki gemiyi daha eklediğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kısıtlamalar Marshall Adaları'na kayıtlı bir şirket olan Monsoon Navigation Corporation'ın yanı sıra Liberya'da kayıtlı bir şirket olan Serenity Maritime Limited'i; ayrıca Panama bayraklı iki tanker Leon Dias ve Ocean Elegance'ı hedef alıyor."
Treasury identifies the Venezuelan Defense and Security sector as subject to sanctions and further targets Venezuelan oil moving to Cuba https://t.co/1J3iI9G2Mk— Treasury Department (@USTreasury) May 10, 2019
Geçen ay ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin web sitesinde yer alan açıklamada, Liberya menşeli Jennifer Navigation Ltd, Large Range Ltd. ve Lima Shipping Corp. ile İtalya menşeli PB Tankers adlı şirketlerin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.
Şirketlerin 'Venezüella ile bağlantıları' nedeniyle yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmemişti.
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