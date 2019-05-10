'ABD, İran'a karşı Ortadoğu'ya daha fazla Patriot füzesi gönderecek'

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Savaş istemiyoruz

Reuters'a konuşan yetkililer, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, İran'a karşı Körfez ülkelerine daha fazla Patriot füzesi gönderilmesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.

ABD'nin bu hamlesi, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık hava savunma sistemi satışının onaylanmasının ardından geldi.

Her iki ülke de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki müttefikleri olmalarının yanı sıra İran topraklarından sadece 10-20 mil ötedeki ABD askeri üslerini barındırıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.