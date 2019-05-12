ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan kürtaj hakkı için çağrı: Bir seks grevi çağrısı yapıyorum

Duvar'da yer alan habere göre son olarak, ünlü oyuncu Alyssa Milano’dan kadınlara, “Yasayı protesto etmek için seks grevi yapın” çağrısı geldi. Milano’nun çağrısı sonrası Twitter’da açılan #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD’nin en çok konuşulanları arasına girdi.
YASA NE ÖNGÖRÜYOR?
Georgia eyaletinde hafta içinde kabul edilen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, 'kalp atışı yasası' olarak anılıyor. Yasada, fetüste kalp atışlarının duyulmaya başladığı andan itibaren kürtajın yasaklanması öngörülüyor. Ancak doktorlar ve insan hakları savunucuları, bebeklerin kalp atışlarının yaklaşık altıncı haftada duyulduğuna, kadınların hamile olduğunu ise biyolojik olarak yaklaşık dokuzuncu haftada fark edebildiğine dikkat çekiyor; yasanın kürtajı fiilen yasaklamak anlamına geldiğini vurguluyor.
'BEDENSEL OTONOMİMİZİ GERİ ALANA KADAR SEKS GREVİ YAPIN'
Alyssa Milano da Twitter hesabından yazdığı mesajda, bu yasa karşısında kadın haklarının savunulması çağrısı yaptı. Milano, “Üreme konusundaki haklarımız siliniyor. Kadınlar kendi bedenleri üzerinde yasal kontrole sahip olana dek hamilelik riskini alamayız. Bedensel otonomimizi geri alana dek seks yapmamakta bana katılın. Bir #SeksGrevi çağrısı yapıyorum. Yayın” ifadelerini kullandı.
Our reproductive rights are being erased.— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019
Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.
JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.
I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg
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