ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan kürtaj hakkı için çağrı: Bir seks grevi çağrısı yapıyorum

Ünlü oyuncu Alyssa Milano, ABD'nin Georgia eyaletinde kürtaj hakkını fiilen kaldıran yasaya karşı 'seks grevi' çağrısı yaptı. Milano, "Bedensel otonomimizi geri alana dek seks yapmamakta bana katılın. Bir seks grevi çağrısı yapıyorum" dedi.

© AP Photo / Mary Altaffer ABD'de bir Uber sürücüsü, kadın yolcusunu kürtaj randevusuna götürmeyi reddetti

ABD’nin Georgia eyaletinde kürtaj hakkının fiilen kaldırılması anlamına gelen yasaya karşı tepki büyüyor.

Duvar'da yer alan habere göre son olarak, ünlü oyuncu Alyssa Milano’dan kadınlara, “Yasayı protesto etmek için seks grevi yapın” çağrısı geldi. Milano’nun çağrısı sonrası Twitter’da açılan #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD’nin en çok konuşulanları arasına girdi.

YASA NE ÖNGÖRÜYOR?

Georgia eyaletinde hafta içinde kabul edilen ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, 'kalp atışı yasası' olarak anılıyor. Yasada, fetüste kalp atışlarının duyulmaya başladığı andan itibaren kürtajın yasaklanması öngörülüyor. Ancak doktorlar ve insan hakları savunucuları, bebeklerin kalp atışlarının yaklaşık altıncı haftada duyulduğuna, kadınların hamile olduğunu ise biyolojik olarak yaklaşık dokuzuncu haftada fark edebildiğine dikkat çekiyor; yasanın kürtajı fiilen yasaklamak anlamına geldiğini vurguluyor.

'BEDENSEL OTONOMİMİZİ GERİ ALANA KADAR SEKS GREVİ YAPIN'

Alyssa Milano da Twitter hesabından yazdığı mesajda, bu yasa karşısında kadın haklarının savunulması çağrısı yaptı. Milano, “Üreme konusundaki haklarımız siliniyor. Kadınlar kendi bedenleri üzerinde yasal kontrole sahip olana dek hamilelik riskini alamayız. Bedensel otonomimizi geri alana dek seks yapmamakta bana katılın. Bir #SeksGrevi çağrısı yapıyorum. Yayın” ifadelerini kullandı.

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019

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© Sputnik / Sergey Krasnouhov Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

Kadın hakları savunucuları, Georgia eyaletinde hafta içinde kabul edilen yasanın, mahkemede iptal edilmesini umuyor. Kentucky eyaletinde bir federal yargıç, benzer bir yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Mississippi eyaletinde de kürtaja yine altı hafta sınırlaması getiren yasaya karşı çok sayıda dava açılmıştı. Ohio’da ise 2016’da kabul edilen benzer yasa vali tarafından veto edilmişti.